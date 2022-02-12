En Nueva York, funcionarios sin vacuna podrían perder su empleo

El gobierno de Nueva York se prepara para despedir a miles de funcionarios sin vacuna de Covid-19, informó el alcalde Eric Adams, quien dio como fecha límite hasta este viernes 11 de enero para que los trabajadores municipales se inocularan.

A pesar de las protestas de líderes sindicales, Nueva York tiene en la mira a cerca de cuatro mil funcionarios que hasta finales de enero de 2022 estaban sin vacuna de Covid-19; sin embargo, el gobierno local indicó que esperarán hasta el lunes para tener una cifra actualizada.

Aunque el número actual de funcionarios sin vacuna representaría solo el uno por ciento de la fuerza laboral de Nueva York, sería una de las mayores reducciones de trabajadores en Estados Unidos debido a un requisito de vacunación.

“No los vamos a despedir, la gente está renunciando. Quiero que se queden, quiero que sean empleados de la ciudad, pero tienen que seguir las reglas”, dijo Adams durante una conferencia de prensa en el Bronx.

|Reuters

Por su parte, los líderes sindicales de Nueva York expresaron su enojo por el cumplimiento del mandato y señalaron que una docena de Bomberos neoyorquinos se enfrentarán al despido

Nueva York deja de lado el cubrebocas por Covid-19

Mientras tanto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que pondría fin al mandato de uso de cubrebocas en el estado para la mayoría de los lugares públicos cerrados, excepto escuelas, centros de atención médica y correccionales.

Nueva York dejaría de exigir que las personas usen cubrebocas o demuestren que recibieron una vacuna Covid-19 al ingresar a la mayoría de los lugares públicos cerrados, a partir del pasado jueves, gracias a una disminución en los casos de Covid-19 y hospitalizaciones.

No obstante, en Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, el requisito de que las personas muestren un comprobante de vacunación para ingresar a restaurantes, gimnasios, teatros y otros lugares cerrados seguirá vigente por el momento, dijo la oficina del alcalde Eric Adams.

