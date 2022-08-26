Camioneta atropella a 6 personas en la terraza de un café en Bruselas

Una camioneta atropelló a varias personas que se encontraban en la terraza de un café en el centro de Bruselas, Bélgica. Al menos seis personas resultaron lesionadas por el accidente, pero ninguna de gravedad.

Equipos de emergencia respondieron al incidente y arribaron a la terraza del café, tras revisar la zona y a los heridos, informaron que ninguna de las seis personas presentó lesiones graves y fueron tratadas en el lugar por conmociones. Ningún lesionado requirió hospitalización.

Las autoridades de Bruselas dijeron que el conductor de la camioneta huyó del lugar tras arrollar a las personas; sin embarg, fue detenido horas más tarde en en la ciudad de Amberes.

Un vocero de la fiscalía de Bruselas explicó que ya se inició una investigación y que por el momento no está claro si el atropellamiento de las personas en la terraza de un café fue accidental o deliberado.

|Reuters

Pero de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos, “la camioneta entró en la Rue Saint-Michael, que conduce a una concurrida zona comercial, con los neumáticos chirriando, parecía apuntar al café y luego se alejó a gran velocidad”.

En algunas imágenes después del accidente se pudieron ver varias mesas y sillas tiradas, algunas rotas tras el paso de la camioneta. En otras imágenes se vio la terraza del café acordonada para el paso peatonal y a las autoridades realizando trabajos de investigación.

Camioneta atropella y mata a seis personas en Bélgica

Este es el segundo accidente en el año en el que una camioneta atropella a una multitud. En marzo de este 2022, durante el carnaval de una pequeña localidad en Bélgica, un conductor arrolló a varias personas.

El saldo de ese incidente fue de seis personas muertas y 37 heridos, de ellos 10 de gravedad. Además las dos personas que viajaban en el auto fueron detenidas.

En ese momento, el alcalde Jacques Gobert, calificó como una “catástrofe nacional” lo que había ocurrido, sin embargo, aclaró que no se trató de un acto terrorista.

