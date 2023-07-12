G7 ofrece garantías de seguridad a Ucrania “el tiempo que haga falta”

El Grupo de los 7 (G7) ofreció garantías de seguridad a Ucrania para defenderse de Rusia “el tiempo que sea necesario”, el acuerdo se consolidó en el marco de la Cumbre de la OTAN. Dichas medidas están diseñadas para proteger al país exsoviético de futuros ataques, mientras Kiev busca su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El G7, el grupo de países más industrializado del mundo, puso en marcha un marco de negociaciones bilaterales para prestar apoyo militar y financiero, compartir información de inteligencia y prometer medidas inmediatas si Rusia volviera a atacar.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos y miembro de la OTAN y del G7, aseguró que ofrecerán su apoyo “durante mucho tiempo” a Ucrania: "Vamos a estar allí el tiempo que haga falta”.

Los países de G7 dan garantías de seguridad a Ucrania a través de esta declaración que en breve debería transformarse en acuerdos bilaterales con compromisos en materia de seguridad. Aquí el texto completo de “Declaración Conjunta de Apoyo a Ucrania” pic.twitter.com/UbNdmVpUdS — Beata Wojna (@BeataWojna) July 12, 2023

¿Qué garantías ofreció el G7 a Ucrania?

Entre las garantías de seguridad que ofreció el G7 a Ucrania, prometió asistencia de seguridad y equipo moderno, priorizando la defensa con vehículos blindados, artillería y fuegos de largo alcance.

Entrenamiento y ejercicios de entrenamiento para las fuerzas ucranianas, así como intercambio de inteligencia y cooperación.

Fortalecer la estabilidad económica y la resiliencia de Ucrania

Proporcionar apoyo técnico y financiero para las necesidades inmediatas de Ucrania derivadas de la guerra de Rusia

OTAN continúa sin aceptar la adhesión de Ucrania

La perspectiva de una protección a largo plazo por parte de los miembros del bloque militar más poderoso del mundo se anuncia un día después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky tachó de "absurda" la negativa de la OTAN a ofrecer una invitación o un calendario para la entrada de Ucrania en la alianza.

Ucrania ha estado presionando para ingresar con rapidez en la OTAN mientras lucha contra la invasión rusa, que comenzó en febrero de 2022, y que ha causado decenas de miles de muertos y millones de desplazados.

Tras tragarse su decepción por la falta de un calendario de adhesión, Zelensky calificó de "éxito significativo" el resultado, que siguió a una avalancha de anuncios de ayuda militar para Kiev.

Con información de Reuters

