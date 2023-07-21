Ganaré a la derecha en los comicios de 2024: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard regresó este jueves a Jalisco, ahora para exponer en Guadalajara el Plan Ángel y su estrategia integral de seguridad.

En la plática previa con los medios, opinó que lo que busca el frente opositor, “en buena medida, es desmontar la política social que hemos llevado a cabo”, conforme a los dichos del expresidente panista Vicente Fox y al plan de gobierno en manos del priista José Ángel Gurría.

Ante estos amagos contra el modelo de desarrollo de la 4T, Marcelo aseguró que a la gente le entusiasma recordar los resultados electorales que ha tenido en cada ocasión que ha enfrentado a la derecha desde el inicio del milenio: la venció al lado de AMLO en el año 2000, luego en 2006, con él a la cabeza de la Jefatura de Gobierno, más tarde en los comicios intermedios de 2009 y, en 2012, al salir avante con la mayoría de las alcaldías en disputa.

Ebrard reitera que es el aspirante con mayor potencial electoral

Con la certeza de que él es el aspirante con mayor potencia electoral para encarar a la oposición, Marcelo auguró que Morena y la 4T volverán a triunfar en 2024:

“Imagínate ya cuántas veces van que hemos derrotado a esa conformación en diferentes presentaciones, ¿no? A veces juntos y a veces no juntos, pero los hemos derrotado”.

“No tengo la menor duda de que vamos a salir adelante en eso y que los resultados que tenemos animan y muestran que esto es factible, y que es lo más seguro el año entrante”, confió. “Me queda clarísimo que los vamos a volver a derrotar.”

Reiteró su disposición a debatir ideas en beneficio del país con quien así lo pida, ya sea con sus correligionarios de Morena, en la carrera actual para coordinar los comités de defensa de la 4T, o bien en un futuro próximo, con Xóchitl Gálvez: “Voy a ganar la encuesta. Claro que vamos a debatir, enseguidita, si es que ella gana desde su lado”.

“Hay que defender lo que uno cree y estamos listo para lo que se acerca”, concluyó.