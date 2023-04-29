Ganaré menos que AMLO, pero no arriesgaremos elecciones: Taddei

La nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha tomado distancia de su antecesor e insiste en que ganará menos que el Presidente de la República (AMLO). Ella misma lo ha fijado al declarar que tendrá un ingreso mensual entre los 114 mil a los 118 mil pesos.

Taddei dijo que también ha renunciado al Seguro de Gastos Médicos Mayores y al Seguro de Separación Individualizada, tan criticado en la llamada Burocracia Dorada. No tengo ningún compromiso con Morena el compromiso es con mi país, dijo.

La consejera presidenta reconoció que come lo que preparan en el comedor del INE porque está rico, aunque no dejará de utilizar el chofer que le asignó el instituto ya que, sostiene, le ayuda a cumplir sus compromisos en una urbe como la Ciudad de México. Ella viene de Sonora.

Al hablar de partidos, las diferencias parecen profundizarse: "Trataré a todos los partidos y sus representantes por igual. Saben que no hay preferencia por ninguna fuerza política. Al contrario, será un trato igual".

INE pedirá a diputados un presupuesto justo para 2024

Taddei sostiene además que el INE pedirá a la Cámara de Diputados solo lo que sea justo. El instituto echo andar una Comisión de Presupuesto que trabajara en diseñar el monto que solicitará para 2024, año de elecciones federales.

"No vamos a caer en prácticas nocivas, ni colchones ni a pedir de más", ha declarado pero evitó comentar si eso representará un porcentaje específico en la reducción presupuestal.

Y sin embargo, también tiene sus coincidencias con el otrora consejero presidente: Taddei se ha pronunciado porque los Organismos Públicos Locales Electorales se mantengan y fue enfática al señalar que defenderá la estructura del INE.

"He dicho que voy a respetar el acuerdo del pleno (del INE) aun cuando no hayamos formado parte", dijo sobre la controversia constitucional que el instituto interpuso ante la Suprema Corte por el llamado Plan B de la Reforma Electoral.

Taddei agregó que si el tiempo en el que se da la respuesta de la Suprema Corte es inoperante para el instituto "lo haremos saber y habremos de hacer los trámites correspondientes porque no podemos poner en tela de duda es a celebración de las elecciones con una estructura que garantice el funcionamiento de todos los procedimientos".