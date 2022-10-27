Omar García Harfuch comparece ante el Congreso de la CDMX

Minutos después de las 9 de la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch llegó al pleno del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para comparecer ante los diputados, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.

El funcionario Omar García Harfuch fue recibido por una comisión de cortesía y durante su primera intervención ante los 66 diputados del Congreso, destacó que los delitos de Alto Impacto en CDMX han disminuido en 48.8 por ciento.

Aseguró que la policía capitalina está para servir y defender a los ciudadanos de la amenaza criminal.

"Tengan la seguridad que tanto su servidor como este equipo que está representado aquí por mujeres y hombres policías estamos para servir a la Ciudad de México, nuestro principal objetivo es defender a la ciudad de cualquier amenaza criminal sin ditracción alguna".

Mencionó que los policías caídos tendrán un homenaje en diciembre próximo.

"A partir del 2019 a la fecha, 36 compañeros y compañeros de esta secretaría han perdido la vida en cumplimiento de su deber, en reconocimiento a su valentía y entrega, ellos tendrán un homenaje nuevamente en diciembre para todos los compañeros y compañeras, que han caido, que valoramos en este equipo profundamente”.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, @OHarfuch, aseguró que la #policía capitalina está para servir a la #CDMX y defenderla de la amenaza criminal. pic.twitter.com/HL2Ck4V9Fn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

Al terminó de su primera intervención, los diputados de las diferentes fracciones y asociaciones parlamentarias tendrán 5 minutos para dar sus posicionamientos o cuestionamiento hacia el funcionario quien les responderá y más tarde los legisladores tendrán su derecho de réplica.

Para finalizar esta comparencia García Harfuch dará un mensaje ante el pleno con algunas conclusiones .

Se espera una comparecencia de alrededor de 3 horas donde el secretario de Seguridad ciudadana hablará sobre los logros en materia de seguridad del gobierno de la Ciudad de México.

García Harfuch destaca disminución en la incidencia delictiva

El secretario de seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó que el delito de robo de vehículo con violencia presenta una reducción de 69.4% y el delito de robo de vehículo sin violencia una disminución de más de 50%.

También hablo de los delitos de Alto Impacto.

“El delito de robo de vehículo con violencia presenta una reducción de 69.4% y el delito de robo de vehículo sin violencia una disminución de más de 50%. Estos avances adquieren mayor relevancia, porque este delito, como todos sabemos, está vinculado con la gran mayoría de los delitos de alto impacto así como extorsión, secuestro, homicidio, lesiones por arma de fuego, generando una percepción negativa en materia de seguridad. ... Al analizar las cifras de incidencia delictiva de enero a septiembre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año 2019, los delitos de Alto Impacto disminuyeron 48.8%".

Harfuch aseguró que el modelo de seguridad desarrollado con el respaldo de la Jefa de Gobierno, basado tanto en labores de inteligencia, investigación, proximidad social y cercanía con la ciudadanía, ha logrado un descenso importante en la incidencia delictiva.

“Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el delito de homicidio doloso registra una disminución de casi 60% y se encuentra en su nivel más bajo desde el año de 1997, con un promedio diario mensual de 1.9 homicidios”.

