Hombre rocía gasolina a peruanos en ataque de racismo en EU

En un nuevo acto de racismo en Estados Unidos, (EU) un hombre atacó a dos peruanos por hablar español. El sujeto roció con gasolina a las víctimas y después intentó prenderles fuego.

El ataque de racismo ocurrió en una gasolinería ubicada en Aurora, Colorado, EU, cuando el hombre se percató que había dos peruanos que hablaban español, en ese momento, los insultó y les gritó que se fueran porque “no pertenecen aquí”.

Según las autoridades de EU, el hombre siguió a los peruanos hasta su auto y después los roció con gasolina y empezó a buscar un encendedor para prenderles fuego.

Al no conseguir prenderles fuego, el hombre arrojó una piedra contra la ventana trasera del auto de los peruanos, ocasionando que el vidrio se rompiera, también les robó las llaves.

Do you know this man?



On July 23rd @ 11 pm, @ Rocket Gas Station 1100 S. Havana St. this man confronted other customers who were speaking Spanish. He told them they don't belong here and followed them to their car.



1/3 pic.twitter.com/TaTh3toxdB — Aurora Police Dept (@AuroraPD) August 2, 2022

La policía de EU ya busca al hombre que atacó a los peruanos y aseguró que investigan el caso como un delito motivado por racismo. Los agentes describieron al atacante como un hombre de entre 20 y 25 años de edad, hispano o asiático, con una estatura de 1.52 centímetros.

"Tiene entre 20 y 25 años, 5'06" a 5'09" y se describe como hispano o asiático. Si conoce a este hombre o reconoce su vehículo, llame al 303.627.1661", compartió la policía de EU por el ataque de racismo.

Latinos en EU víctimas de racismo por otros latinos

De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación Pew sobre racismo, el 27 por ciento de los latinos aseguró haber sido discriminado en EU por un semejante, mientras que el 31 por ciento aseguró que sufrió racismo por alguien no latino.

El estudio también indicó que en ambos casos, los latinos que no son blancos son los más propensos a ser discriminados en EU.

Además, los latinos que radican en EU afirmaron que también suelen ser víctimas de racismo por parte de latinos debido a su lugar de nacimiento, los más atacados son los nacidos en Puerto Rico o fuera de EU.

