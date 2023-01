¡Estaba quemadita! Niño rescata a gatita entre cenizas de mercado

Una gatita fue rescatada de entre las cenizas; un niño le salvó la vida cuando la liberó de los escombros tras el incendio en el mercado nuevo de Cuautla, Morelos.

“Estaba tirado en el mercado y pues como lo escuché maullando, dije, ah de ser un gatito. Me da mucha felicidad por ver a la gatita que se está componiendo, porque cuando yo la encontré no tenía casi pelo y estaba quemadita y sus orejas estaban achicharradas”, contó David.

Una gatita fue rescatada entre las cenizas del mercado de Cuautla

El pequeño animal llegó muy delicado con un médico veterinario. Pero sus ganas de vivir junto al tratamiento le están ayudando a recuperarse de las graves quemaduras.

“No venía bien, mal el pobre gatito, chin, ahorita como lo oyes, es poquito, venía en un grito el pobre animalito ya lo atendimos, se le inyectó, se le dio tranquilizantes, analgésicos, antibióticos. Ahorita ya, ya tiene sobre vida del 95% de probabilidades de que salga adelante, ya está, ya está logrado”, aseguró Armando, médico veterinario.

Rescatistas cubren los gastos de la gatita



Ante el pronóstico positivo, rescatistas de animales de la zona oriente están cubriendo los gastos veterinarios para después buscarle una familia, en donde este pequeño pueda vivir feliz el resto de su vida.

“Es uno de los sobrevivientes que quedaron y bueno de los otros tantos que estamos tratando ahorita de agarrar que no están tan graves ni tan quemados pero sí que necesitan una casita. Contamos con la fortuna de que un niño que se llama David, pues lo vio y se compadeció de él y bueno pues pidió ayuda. Eso pretendemos que ya no regrese a la calle y no regrese, menos al mercado, y que tenga una familia que lo quiera mucho y que pueda vivir ahí el resto de su vida”, señaló Violeta, rescatista de animales.