“Me declaro inocente": George Santos sobre los 13 cargos federales que se le acusan

George Santos, el representante a la cámara por el partido republicano, se declaró inocente de los 13 cargos federales que se le imputan. Los delitos involucran fraude, blanqueo de dinero y robo de fondos públicos. Estos últimos acontecimientos se unen a las acusaciones sobre la falsedad en su currículum.

Este miércoles compareció ante el tribunal de Central Islip, Nueva York. Al salir de su comparecencia, Santos dijo que "es una cacería de brujas" y que usará todas sus capacidades para limpiar su nombre.

WITCH HUNT! — George Santos (@Santos4Congress) May 10, 2023

El historial de delitos que, presuntamente, habría cometido George Santos, de 34 años, es extensa. Las investigaciones advierten de posibles estafas a partidarios políticos blanqueando fondos para pagar sus gastos personales y de recibir ilegalmente subsidios de desempleo mientras estaba laboralmente activo.

Esta situación se suma a la acusación de declaraciones falsas, que hizo George Santos, ante al Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre sus activos, ingresos y egresos.

“Voy a librar mi batalla. Voy a cumplir. Voy a luchar contra la caza de brujas. Voy a ocuparme de limpiar mi nombre, y estoy deseando hacerlo”. George Santos / Congresista republicano

Luego de presentarse en el tribunal, George Santos quedó en libertas bajo fianza luego de pagar 500 mil dólares. Además, entregó su pasaporte y se le ordenó limitar sus viajes.

Los fiscales federales dijeron tener pruebas de un amplio patrón de comportamiento fraudulento por parte de George Santos. La fecha para la nueva comparecencia es el 30 de junio.

“En conjunto, las acusaciones formuladas en el auto de procesamiento imputan a Santos haber recurrido repetidamente a la deshonestidad y el engaño para ascender a los salones del Congreso y enriquecerse.” Breon Peace / Fiscal federal del distrito del este de Nueva York

George Santos: entre continuar o dimitir

Desde que se conoció que iba a ser acusado de 13 cargos federales, George Santos ha recibido varias peticiones de dimitir a su cargo. Éstas van desde el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hasta de sus propios colegas del partido republicano.

Hasta ahora, son nueve republicanos quienes han pedido su dimisión, seis de ellos de Nueva York. Pero, contrario a esta tendencia, algunos no proceden a hacer pronunciamientos al respecto hasta que todo se aclare.

Por ejemplo, el republicano Steve Scalise, dijo que su grupo no juzgaría a Santos porque "existe la presunción de inocencia". Pero, no dejó de lado de que se tratan de "delitos graves".

Por el lado demócrata, Nancy Pelosi, dijo que "él tuvo que dimitir hace mucho tiempo."

Ante todas las solicitudes, Santos dijo que no tenía intención de dimitir y que se presentaría a la reelección en 2024.

BREAKING: Republican US Representative George Santos has been arrested, charged with fraud, money laundering, theft of public funds and false statement https://t.co/IGeuIGpewO pic.twitter.com/FjeO3hN4nP — Reuters (@Reuters) May 10, 2023

¿Qué más se sabe de George Santos?

Después de la elección de Santos en 2020, el diario The New York Times reveló que él mintió sobre su currículum haciendo énfasis en datos falsos sobre su vida personal y profesional.

Por ejemplo, George Santos dijo que había estudiado en la Universidad de Nueva York y que había trabajado para las prestigiosas compañías Goldman Sachs y Citigroup. La investigación reveló que nunca asistió o trabajó ahí.

Se supo también que habría mentido sobre ser judío, que sus abuelos huyeron de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que se identificaba como gay. Con el tiempo se descubrió que estuvo casado con una mujer hasta 2019.

¿Qué otras investigaciones existen contra George Santos?

El Comité de Ética de la Cámara de Representante inició, en marzo de 2023, una investigación contra George Santos para examinar cuestiones que van desde la presunta actividad ilegal en la campaña para 2022, no revelar adecuadamente la información requerida en las declaraciones de la Cámara y hasta violaciones de las leyes federales sobre conflictos de intereses.

Entre los delitos que se le acusan se encuentran: fraude, blanqueo de dinero y robo de fondos públicos. La próxima comparecencia es el 30 de junio.|EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Algunas de las acusaciones contenidas en el escrito de acusación que reposa en el tribunal de Central Islip, coinciden estrechamente con las denuncias investigadas por el grupo de la Cámara de Representantes.

En la trama de la campaña política, los fiscales afirman que Santos blanqueó donaciones en sus propias cuentas bancarias personales y utilizó miles de dólares para pagar gastos personales, desde ropa de lujo hasta pagos con tarjeta de crédito.