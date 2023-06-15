Gerardo Fernández Noroña explica qué le dijo Sheinbaum a Durazo durante el Consejo Nacional de Morena

A través de redes sociales, el aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña reveló lo que la todavía jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le dijo al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo a modo de reclamo.

Según Fernández Noroña, otros aspirantes como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal “llevaron porra” al Consejo Nacional de ese partido, cuyos simpatizantes increparon a Sheinbaum a su llegada.

De acuerdo con el todavía legislador, Sheinbaum realizó este reclamo a Alfonso Durazo, presidente del Consejo morenista.

Este viernes, Fernández Noroña realiza su registro

Este viernes, el diputado de PT se registrará como uno de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que solicitó licencia de su cargo como diputado federal por el Partido del Trabajo.

Fernández Noroña es uno de los invitados de los aliados de Morena para competir por la candidatura presidencial, el otro aspirante de los aliados del partido en el poder es Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).