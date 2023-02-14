Gestación subrogada: Colombia propone usar cuerpos con muerte cerebral

El pasado 30 de enero, el Colegio Médico Colombiano (CMC) propuso que los cuerpos de las mujeres con muerte cerebral se utilizaran para la gestación subrogada, lo que generó miles de críticas, por lo que tuvieron que echar para atrás su idea y disculparse públicamente.

“Desde el CMC ofrecemos sinceras disculpas a todas las mujeres y comunidad por la publicación de bioedge compartida en nuestro portal de noticias. Nuestro talante siempre será el progreso de la medicina al servicio de la humanidad con los más altos estándares bioéticos”, compartió en su cuenta de Twitter.

Desde el CMC ofrecemos sinceras disculpas a todas las mujeres y comunidad por la publicación de @bioedge compartida en nuestro portal de noticias.



Nuestro talante siempre será el progreso de la medicina al servicio de la humanidad con los más altos estándares bioéticos. — Colegio Médico Col (@ColegioMedicoCo) February 1, 2023

El Colegio de Médicos Colombianos propuso que los cuerpos de las mujeres podrían funcionar como buenos sustitutos gestacionales; insinuando que el embarazo puede ser una experiencia peligrosa, la cual se puede transferir a cuerpos que no son capaces de sufrir daños.

Vientres de alquiler en Colombia

La idea causó polémica, debido a que en Colombia se permite el alquiler de vientres; sin embargo, no cuenta con las leyes necesarias para proteger a las mujeres que participan en la gestación subrogada o a los bebés que nacen de esta manera.

Lo que convirtió a la gestación subrogada en un total y completo negocio del mercado negro. Donde hasta por redes sociales, los interesados encuentran vientres de alquiler en mujeres, principalmente jóvenes, que ven como una fuente de ingresos alquilar su vientre y tener hijos de otras personas.

Por ello la justicia de Colombia intervino, y creará leyes para regular la gestación subrogada y acabar con la ilegalidad de los vientres de alquiler.

“Por eso la regulación de la Ley es más o menos extensa, el propósito es acabar con ese mercado negro y establecer una regulación detallada al establecer que está permitido, pero que no es negocio”, indicó Nestor Osuna, Ministro de Justicia.

Y si eso ocurre con personas en completo razonamiento, solo hay que imaginar lo que podría pasar con el cuerpo de alguien que ya no tiene ningún control sobre él, como una mujer con muerte cerebral.