Ghislaine Maxwell sentenciada a 20 años de cárcel por tráfico sexual

Ghislaine Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión por tráfico sexual, luego de que se le acusara de conseguir a mujeres menores de edad para que Jeffrey Epstein y otros millonarios abusaran sexualmente de ellas.

La socialité británica, de 60 años de edad, fue acusada de reclutar y preparar a cuatro jóvenes para que tuvieran encuentros sexuales con Epstein, quien fue novio de Ghislaine Maxwell entre 1994 y 2004.

Durante la audiencia, la británica calificó a Jeffrey Epstein de ser un hombre “manipulador, astuto y controlador”, además dijo estar arrepentida de sus actos y se disculpó con las víctimas.

Sin embargo, cuando la jueza de un tribunal en Manhattan impuso la sentencia contra Ghislaine Maxwell por tráfico sexual, dijo que ella “parecía no expresar remordimiento ni aceptar la responsabilidad”.

|Reuters

"Maxwell participó directa y repetidamente y en el transcurso de muchos años en un horrible plan para atraer, transportar y traficar con niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, para que ocasionalmente fueran abusadas sexualmente por y con Jeffrey Epstein", dijo la jueza.

¿Cuales son las acusaciones contra Ghislaine Maxwell ex novia de Jeffrey Epstein?

Cuatro mujeres denunciaron a Jeffrey Epstein por haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores de edad, en sus declaraciones también acusaron a Ghislaine Maxwell de ser quien las reclutaba.

Annie Farmer, una mujer conocida como "Kate", y otras dos mujeres testificaron que Maxwell fue una figura central en los abusos por parte de Jeffrey Epstein.

Durante la audiencia de este martes, Farmer dijo que su experiencia siendo explotada por Ghislaine Maxwell "resultó en una vergüenza significativa" que a veces la dejó sintiendo que quería "desaparecer"

Kate dijo que estaba orgullosa de ayudar a que Ghislaine Maxwell se haga responsable y pagye por el tráfico sexual del que se le acusa.

"Hoy puedo mirar a Ghislaine y decirle que me convertí en lo que soy hoy a pesar de ella y de sus esfuerzos por hacerme sentir impotente e insignificante, y le transmitiré ese poder a mi hija", dijo Kate.