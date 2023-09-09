AMLO llega a Colombia para reunirse con Gustavo Petro; sigue su gira por Sudamérica
AMLO llegó a Colombia alrededor de las 16:00 horas (tiempo local), donde fue recibido por el canciller Alvaro Leyva y más tarde por su homólogo, Gustavo Petro.
En el marco de su primera gira por América Latina en los 5 años que tiene al frente del Poder Ejecutivo de México, la tarde de este viernes 8 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a Colombia para reunirse con su homólogo Gustavo Petro.
AMLO llegó al Aeropuerto Internacional "Alfonso Bonilla de Aragón", localizado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en punto de las 16:00 horas (tiempo local). El mandatario mexicano aterrizó a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y fue recibido por el canciller Alvaro Leyva.
El presidente @lopezobrador_ llegó este viernes a #Colombia para una visita oficial en donde tratará temas de integración regional y combate a las #drogas— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2023
El reporte de Luis Eduardo Maldonado en #Hechoshttps://t.co/nlFQP39nfD pic.twitter.com/ioNk1IWpcl
Minutos después del arribo de López Obrador, el presidente de Colombia, Gustavo Petro llegó a la base aérea, cerca de las 16:59 horas, para brindarle la bienvenida y mantener una reunión privada acompañada de sus respectivas comitivas.
Cabe destacar que en su gira por Sudamérica, AMLO es acompañado por algunos miembros de su gabinete, entre ellos:
- Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores
- Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional
- José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina
AMLO se reúne con Gustavo Petro en Colombia, ¿cuál es su itinerario?
En días anteriores el Gobierno de México informó que a su llegada a Colombia, el mandatario AMLO sostendría una reunión con su homólogo Gustavo Petro. Más tarde, para el día sábado 9 de septiembre, los funcionarios formarían parte de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que tiene como propósito resolver distintas problemáticas con narcóticos en la región.
Durante su estancia en el país sudamericano, se prevé que el presidente de México diálogo sobre el proceso de Paz Total en Colombia, así como de la integración latinoamericana mediante el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Finalmente, alrededor de las 13:40 horas (tiempo local) se espera un mensaje conjunto de ambos presidentes a medios de comunicación para informar sobre los temas que se abordaron durante su vista.
AMLO viajará a Chile tras visita en Colombia
Una vez terminado su recorrido por Colombia, el presidente AMLO viajará a Santiago de Chile para participar en los actos conmemorativos por el 50 aniversario luctuoso del político y expresidente de Chile, Salvador Allende.
El presidente de México saldrá del Aeropuerto Internacional “Alfonso Bonilla Aragón” de la ciudad de Cali con destino a Chile en punto de las 14:15 horas y se espera que su llegada a las 23:15 (hora local) en el Aeropuerto Internacional “Arturo Merino Benítez”, Santiago de Chile.