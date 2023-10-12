Giran nueva orden de aprehensión contra el hombre que mató a ‘Scooby’, ahora por homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Sergio "N", el hombre sentenciado por arrojar al perrito Scooby a un cazo con aceite hirviendo; ahora está señalado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En un comunicado, indicó que los hechos que se le buscan imputar están relacionados con la amenaza que lanzó contra un locatario de una carnicería ubicada en el municipio de Tecámac el mismo día que mató al perro 'Scooby'.

El juez de control, con sede en Ecatepec, estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Sergio "N" y el próximo 14 de octubre resolverá en una audiencia si es vinculado o no a proceso por el nuevo delito que le busca imputar la FGJEM.

Amenazó con matar a un carnicero en Tecámac

El pasado 28 de mayo, Sergio "N" ingresó a una carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecámac, para agredir verbalmente a un comerciante. Segundos después le colocó un arma punzocortante en el estómago y la amenazó con un arma de fuego, para posteriormente huir del sitio.

#Detenido. La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión en reclusión contra Sergio “N”, por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un locatario de una carnicería en #Tecámac. (1/2) https://t.co/kUDirpWXxB pic.twitter.com/rf5cuJjrYr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 12, 2023

En ese mismo lugar fue donde el hombre arrojó a un perrito dentro de un recipiente con aceite hirviendo a un perrito, hecho que le causó la muerte. El momento fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, lo que permitió su detención una semana después.

"Por lo anterior, la Fiscalía estatal inició una indagatoria por los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio del locatario de dicha carnicería, y de maltrato animal por la agresión al canino, por el cual, el pasado 9 de octubre, el Tribunal de Enjuiciamiento le dictó sentencia de condena de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión", añadió la Fiscalía.

La nueva orden de aprehensión fue cumplimentada al interior del penal en el que se encuentra Sergio "N" mientras le otorgan un brazalete electrónico para cumplir su sentencia en su domicilio.