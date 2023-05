Globero se gradúa como contador en Chiapas y se vuelve viral

José Eduardo, un joven globero de Chiapas, recién se graduó como contador. Tras esto, subió una publicación en redes sociales donde muestra su oficio como globero, en la cual agradece a todas las personas que lo apoyaron para cumplir su meta. A su vez, también cuenta su historia de superación personal.

Esta dedicatoria era muy especial, pues desde que tenía ocho años empezó a vender globos, trabajo con el cual ha subsistido y que lo ayudó a costear la carrera para, finalmente, realizarse profesionalmente.

Globero de Chiapas impacta en redes sociales

“Yo lo subí en la noche y sin querer queriendo, al otro día cuando desperté ya vi que tenía demasiados likes, muchas compartidas y ya estaba en las páginas de aquí de Chiapas”, mencionó José Eduardo Núñez Chamé, joven egresado de la carrera de Contaduría.

Su publicación ha sido compartida miles de veces y ya cuenta con muchos likes y reacciones. Dijo que más adelante le gustaría emprender su propio negocio.

Puntualizó que de su oficio globero salió el sustento económico para transporte, libros e inscripciones de la escuela, pero también destinó una parte para su alimentación y su casa, aunque otra parte la ahorraba para lo que necesitara de la escuela.

Los globos como parte del camino al éxito

A pesar de que ya trabaja como auxiliar contable en una comercializadora, aún sale a vender globos cuando se trata de fechas importantes. José Eduardo destaca que la iniciativa, una actitud positiva y mucha disciplina son su fórmula para luchar por un mejor futuro.

“Algo que yo le he aprendido a mis papás es el trabajar constantemente. Aunque ellos no tuvieron la oportunidad de tener una carrera como lo estoy teniendo yo, ellos siempre me apoyaron, me alentaron para salir adelante y prácticamente a ser un parte aguas de cambiar el nivel económico que llevamos actualmente”, indicó José Eduardo.

Él es el ejemplo de que no existen límites, y agradece a su familia y clientes por ayudarlo a llegar hasta donde está.