Globo espía de China era capaz de transmitir información en tiempo real a Beijing: NBC

El globo espía de China, que voló sobre Estados Unidos, pudo recopilar inteligencia de varios sitios militares de la Unión Americana y transmitir información a Beijing en tiempo real, informó la NBC News.

A pesar de los esfuerzos de la administración del Presidente Biden para evitar que esto sucediera, el globo espía de China pudo transmitir información y enviarla en tiempo real hasta el Gigante Asiático.

NBC News, que citó a dos altos funcionarios estadunidenses y a un exalto funcionario de la administración, señala que el globo espía de gran altitud, controlado por China, pudo hacer múltiples pasadas sobre algunos de los sitios, antes de ser derribado el pasado 4 de febrero (2023), lo hizo en varias ocasiones volando en forma de ocho.

Los tres funcionarios coincidieron en que el globo espía de China, podía transmitir información a Beijing en tiempo real. "La inteligencia que recopiló China fue principalmente de señales electrónicas, que pueden ser captadas de sistemas de armas o incluir comunicaciones del personal de la base, en lugar de imágenes": NBC News.

NEW: Chinese spy balloon that flew across the U.S. was able to gather intelligence from several sensitive American military sites, according to two current senior U.S. officials and one former senior administration official. https://t.co/w2ILMBu5Pw — NBC News (@NBCNews) April 3, 2023

Globo espía de China, capaz de transmitir información en tiempo real a Beijing

El globo espía de China que pudo transmitir información a Beijing en tiempo real y el gobierno estadunidense aún no sabe con certeza si el gobierno de China pudo borrar los datos del globo espía a medida que los recibía. Esto plantea la cuestión acerca de que si el globo pudo recolectar información de inteligencia que Estados Unidos.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no se ha mostrado muy preocupada por la información que el globo espía pudo recopilar porque no es mucho más sofisticado que la que los satélites de China, capaces de recoger cuando orbitan sobre lugares similares.

Cabe señalar que Estados Unidos sí sabía cuál sería la trayectoria del globo espía de China, por lo que pudo actuar para proteger lugares sensibles, además de censurar algunas señales antes de que el globo pudiera captarlas y enviarlas a Beijing.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ha seguido examinando al globo espía, pudo obtener información adicional sobre su funcionamiento, incluidos los algoritmos utilizados para el software del globo, su diseño y alimentación.

Biden officials admit that the Chinese Spy Balloon was able to collect classified signals intel and send it to the PLA. Biden’s inaction forced the US military to shutdown various defenses to prevent China from collecting very sensitive signals.

https://t.co/89QsZEU4TW pic.twitter.com/ZJOWTj2W2F — @amuse (@amuse) April 3, 2023

¿Qué es un globo espía?

Basado en los principios del globo aerostático, invento desarrollado por los hermanos Montgolfier, los globos espía son equipados con aparatos de espionaje, especialmente una cámara. Un globo espía sobrevuela una zona determinada con el objetivo de recopilar la mayor información posible.

A principios de febrero (2023), el artefacto, que Beijing niega que fuera un globo espía del gobierno, pasó una semana sobrevolando por Estados Unidos y Canadá, antes de que el ejército estadunidense lo derribara frente a la costa atlántica luego de una orden del presidente Joe Biden.

El incidente y polémica por el globo espía de China, llevó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a posponer una visita planificada a Beijing, además de que tensó aún más las relaciones entre Estados Unidos y China.

¿Cómo funciona globo espía de China?

Un globo espía, en este caso el de China, es literalmente un globo lleno de gas que vuela bastante alto sobre el cielo, más o menos cerca de donde vuelan las aeronaves comerciales.

El globo espía porta cámaras sofisticadas y tecnología de imagen, además de que todos sus instrumentos apuntan hacia abajo. El globo espía recolecta información a través de imágenes de lo que sucede en el suelo.