"(Diego Sinhue) gobierna, pero no manda": AMLO sobre gobernador de Guanajuato

En las primeras horas del miércoles 2 de agosto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y aseguró que actualmente existe un grupo que tiene el control de la entidad, y tachó a los fiscales estatales de la entidad.

De acuerdo con el mandatario mexicano, el fiscal Carlos Zamarripa tiene el apoyo y los cuidados del grupo que “manda” en Guanajuato, aunque no detalló de quiénes se trata.

“Los fiscales son prácticamente inamovibles, son intocables, que es lo que pasa en Tamaulipas y Morelos”, aseguró.

“(Diego Sinhue) gobierna, pero no manda”: AMLO en la mañanera

Al ser cuestionado sobre el grupo que apoya a los fiscales, López Obrador descartó que se trate del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, pues aseguró es una buena persona aunque dejó claro que él gobierna pero no manda en la entidad.

“En el caso de Guanajuato no, porque ahí lo apoya el gobernador ahí es otro fenómeno, y yo diría que ni siquiera es el gobernador el que lo apoya, lo apoya es el grupo que manda en Guanajuato. El gobernador es una buena persona, ahora sí que él gobierna, pero no manda. Es una buena persona, pero ahí hay un grupo que son lo que tienen el poder real”, subrayó.

¿Quién es Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato?

Diego Sinhue egresó de la carrera de Derecho en la Universidad De La Salle Bajío, durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como diputado local y federal, también estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato.

El final de su mandato llegará el próximo 25 de septiembre de 2024, según la Constitución local, con ello habrá cumplido seis años en el poder, pues el 26 de septiembre del 2018 se impuso con un millón 143 mil 49 votos, con esto superó a Ricardo Sheffield de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al priista Gerardo Sánchez.