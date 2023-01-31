Gobernador de Texas nombra un zar de la frontera contra migración

Greg Abbott, gobernador de Texas, Estados Unidos, nombró a Mike Banks como el nuevo zar de la frontera, que se encargará de supervisar la construcción de un muro fronterizo para frenar la migración ilegal.

Mediante un mensaje compartido en sus redes sociales, el gobernador de Texas indicó que Banks tiene más de dos décadas de experiencia en la aplicación de la ley federal y la seguridad fronteriza.

“Mike tiene la experiencia que los tejanos y los estadounidenses merecen en un zar fronterizo”, escribió Greg Abbott en Twitter, asimismo puso que “es la elección perfecta para ayudar a Texas a responder la crisis fronteriza de Biden”.

El gobernador aseveró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se niega a asegurar la frontera, por lo que “Texas lidera la carga para proteger a nuestra nación”.

I’ve hired Mike Banks as the new Texas Border Czar.



With over two decades of federal law enforcement & border security experience, Mike has the expertise Texans — & Americans — deserve in a Border Czar.



He’s the perfect choice to help Texas respond to Biden’s border crisis. pic.twitter.com/exyX7rGnNM — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 30, 2023

Explicó que durante dos años, Texas ha tomado medidas históricas sin precedentes bajo la operación llamada Lone Star, en respuesta a “la negativa de la Administración Biden de asegurar la frontera”.

¿Qué medidas ha tomado Texas para enfrentar la migración ilegal?

Una de las primeras medidas de Texas contra la migración fue la operación Lone Star, la cual consistió en desplegar miles de soldados de la Guardia Nacional y del departamento de seguridad pública para vigilar la frontera.

El gobernador envió en varios autobuses a miles de migrantes desde la frontera de Texas hasta Washington, DC, Nueva York, Chicago y Filadelfia, para presionar al gobierno de Joe Biden.

Se emitió una orden ejecutiva que autorizó a la Guardia Nacional de Texas a devolver migrantes ilegales a la frontera en los puertos de entrada. También se firmaron 15 leyes contra la trata de personas.

Texas designó a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas para mantener seguros a los tejanos en medio de la creciente crisis nacional de fentanilo.

Se permite arrestar y encarcelar a delincuentes que traspasan o cometen otros delitos estatales a lo largo de la frontera sur.

