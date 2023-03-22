Gobernadores fortalecen lucha contra cambio climático: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México en México, Ken Salazar agradeció a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) por la invitación al enviado especial presidencial para el clima John Kerry y a él, para dirigir unas palabras sobre la crisis climática y las oportunidades que surgen de las energías limpias.

El diplomático advirtió que en este encuentro histórico con el enviado especial Kerry, los gobernadores y distintas autoridades del Gobierno de México complementa la reunión que mantuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo para fortalecer la agenda climática y de energías limpias que impulsa el presidente Biden.

“Como se comentó en la reunión, atender el cambio climático es una urgencia porque sus consecuencias cada vez son más marcadas y afectan con mayor fuerza a nuestras poblaciones”.

Compromiso de gobernadores es crucial contra el cambio climático

Salazar dijo fue muy esperanzador constatar el compromiso de los gobernadores, ya que su trabajo es crucial en esta tarea.

“En distintos estados he podido ver los beneficios que surgen con esta agenda climática y de energías limpias, tales como mayores inversiones y empleos mejor pagados”.

El representante estadounidense, dijo que el presidente Joe Biden y su equipo están comprometidos con proteger al planeta y con las energías limpias.

“Seguiremos trabajando con las autoridades en México para construir un futuro más próspero y sustentable para nuestras naciones”.