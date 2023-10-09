Tere Jiménez presenta avances en agricultura y el apoyo tras sequía en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó los logros de su primer año de gobierno en un emotivo informe ante una multitud de más de 15 mil personas en la plaza Monumental de Toros. Agradeció a la ciudadanía por su confianza y compromiso en la transformación de Aguascalientes en un estado innovador, próspero, seguro, competitivo y líder en el desarrollo de México, siendo considerado el Gigante de México.

Uno de los aspectos resaltantes fue el impulso al sector agropecuario, con una inversión de más de 200 millones de pesos en apoyo a más de 15 mil productores. Se estableció el Programa Agrocrédito, con una tasa de interés del 7%, la más baja del país, y se promovió la tecnificación de áreas de riego, el bombardeo de nubes y la reconversión de cultivos.

Además, se construyeron y mantuvieron más de 700 bordos para la captación de agua de lluvia y se rehabilitaron caminos saca cosechas. Estos esfuerzos han fortalecido significativamente la agricultura en la región, contribuyendo al desarrollo sostenible de Aguascalientes.