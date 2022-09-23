Gobierno de CDMX pide manifestación pacífica por caso Ayotzinapa

El Gobierno de la Ciudad de México (CDXM) llamó a los manifestantes que piden justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a protestar sin violencia y respetando a los cuerpos de seguridad, así lo pidió Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino.

" Reiteramos nuestro llamado a que no haya violencia, que la movilización sea pacífica, a que todas las movilizaciones sean pacíficas y que, en la Ciudad de México, reitero, se respeta, señalamos que se respeta el derecho de manifestación, pero al mismo tiempo rechazamos estos actos de pequeños grupos que buscan afectar las movilizaciones y que generan o realizan actos de violencia ".

Se confirmó que este viernes habrá otra manifestación frente a las instalaciones del Campo Militar número 1 en la CDMX por lo que reiteró el llamado a manifestarse de forma pacífica pues aseguró que la violencia desprestigia a las manifestaciones.

"Es la Ciudad de México, es donde más se ejerce este derecho de manifestación y hacemos un llamado a que la movilización sea pacífica, señalamos que no debe haber actos de violencia, esto desprestigia a los propios movimientos".

Manifestantes caso Ayotzinapa agreden a policías de la CDMX

Batres Guadarrama recordó que ayer jueves alrededor de 600 manifestantes por el caso Ayotzinapa se presentaron ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) y al término del evento un grupo de aproximadamente 40 manifestantes agredió a los policías que resguardaban el perímetro por lo que 13 de ellos resultaron lesionados.

"Y, este pequeño grupo de personas fue quien agredió a los policías, no hubo manifestantes golpeados, no hubo manifestantes lastimados, fueron solamente los policías los que fueron lastimados, ninguno gravemente por fortuna, fueron 13 policías que fueron agredidos". dijo el funcionario.

Cabe señalar que será el próximo lunes 26 de septiembre cuando se den las principales manifestaciones en torno al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa pues ese día se cumplirán 8 años del suceso.