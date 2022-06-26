Ecuador: gobierno y líderes indígenas tienen primer diálogo tras protestas

El gobierno de Ecuador y los líderes indígenas se reunieron el sábado, en un primer acercamiento para un diálogo formal tras casi dos semanas de protestas pero sin ningún compromiso, dijo el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela.

Las protestas, en ocasiones violentas, que comenzaron el 13 de junio con llamados de los indígenas a bajar los precios del combustible y los alimentos, entre otras demandas, han provocado al menos seis muertes de civiles y múltiples ataques contra las fuerzas de seguridad de Ecuador.

A pesar de algunas concesiones gubernamentales, incluidos fertilizantes subsidiados, condonación de deudas y aumentos presupuestarios para salud y educación, el diálogo entre el gobierno de Ecuador y los líderes indígenas se ha estancado durante días.

"Este diálogo ha iniciado, no habido compromiso alguno (...) Es un avance, un inicio", dijo Saquicela a periodistas. "Hemos pedido como Asamblea Nacional (...) que se bajen las tensiones, se bajen los enfrentamientos mientras se encuentra una solución".

Al encuentro asistieron el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, y varios ministros de gobierno, agregó Saquicela.

Los grupos indígenas han exigido que se frene la expansión de proyectos extractivistas en sus territorios y los manifestantes han entrado en granjas de flores y campos petroleros.

🔴#ENVIVO | La @CONAIE_Ecuador realiza la 2da Asamblea Popular en el Ágora de la Casa de las Culturas en día 13 de #ParoNacionalEc2022 https://t.co/9hkYqMLL5r — MIGUEL GARAY MARTINE (@MiguelGarayM) June 26, 2022

Secuelas de las protestas

Las protestas han empeorado la ya conflictiva relación del presidente Guillermo Lasso con la Asamblea Nacional, cuyos legisladores han bloqueado sus principales propuestas económicas mientras lucha por contener la creciente violencia que atribuye a las bandas de narcotraficantes.

La Asamblea tenía previsto reunirse la noche del sábado por pedido de algunos legisladores de la oposición para debatir la posible destitución de Lasso, aunque el grupo no parece tener el apoyo para finalmente aprobar la medida.

Iza dijo que los grupos indígenas abrirían parcialmente las carreteras bloqueadas durante las protestas para permitir el ingreso de alimentos a la capital de Ecuador, donde los residentes se han quejado de la escasez de suministros, pero que permanecerían en Quito hasta que obtengan una respuesta satisfactoria de Lasso.

"No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta", agregó Iza en una concentración de manifestantes.

El Ministerio de Energía de Ecuador dijo el sábado en un comunicado que la industria petrolera del país ha dejado de producir más de 1 millón de barriles de crudo, lo que representa una pérdida de unos 96 millones de dólares.

Además, informó que la mina de cobre Mirador tuvo que detener sus operaciones, porque el cierre de vías detuvieron el acceso de los suministros necesarios.