Emite Estados Unidos alerta sanitaria por medicamentos en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto de los recientes informes de los medios de comunicación sobre medicamentos falsificados disponibles en las farmacias de México, incluidos los contaminados con fentanilo y metanfetamina.

Advierten que los medicamentos falsificados son comunes y pueden resultar ineficaces, con la fuerza incorrecta o contener ingredientes peligrosos.

“Los medicamentos deben comprarse en consulta con un profesional médico y en establecimientos de buena reputación”.

Aseguran autoridades estadounidenses que delincuentes venden píldoras con recetas falsificadas

La Administración de Control de Drogas aseguró que los delincuentes venden píldoras recetadas falsificadas a ambos lados de la frontera.

Estas píldoras a veces se representan como OxyContin, Percocet, Xanax y otras, y pueden contener dosis mortales de fentanilo.

“Las píldoras falsificadas se anuncian fácilmente en las redes sociales y se pueden comprar en pequeñas farmacias no relacionadas con cadenas en México a lo largo de la frontera y en zonas turísticas.