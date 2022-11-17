Gobierno de EU aplaza 5 semanas la suspensión del Título 42

Un Juez federal concedió al gobierno de Estados Unidos cinco semanas para prepararse antes de suspender el Título 42, una norma que permitió la expulsión de más de un millón de migrantes desde el 2020 por la pandemia de Covid-19.

Una Corte de Estados Unidos aceptó retrasar la suspensión del Título 42 tras una petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para “prepararse”, por lo que la norma terminará el próximo 21 de diciembre.

"Este periodo de transición es crítico para asegurar que el DHS pueda continuar su misión de mantener la frontera segura y llevar a cabo las operaciones fronterizas de manera ordenada", informó la corte a través de un comunicado.

|Reuters

Declaran ilegal el Título 42 en Estados Unidos

El pasado 15 de noviembre, un Tribunal de Estados Unidos declaró ilegal el Título 42, la ley creada durante la administración de Donald Trump y retomada por el gobierno de Joe Biden, bajo la cual se expulsó a un millón de migrantes desde el año 2020 cuando empezó la pandemia de Covid-19.

Un juez federal determinó que el Título 42 era una norma arbitraria y violaba la ley reguladora federal. Con esto, los indocumentados que sean arrestados en la frontera deberán ser procesados en territorio de Estados Unidos bajo la ley de migración.

Es decir, las personas indocumentadas ya no podrán ser enviadas a México mientras se resuelve su solicitud de asilo político en Estados Unidos, sino que deberán quedarse en el país norteamericano.

El Titulo 42 fue creado por la administración del expresidente Donald Trump, con la cual otorga a las autoridades de Estados Unidos una capacidad más amplia para expulsar a los migrantes fuera del país debido a la pandemia de Covid-19.

La Administración de Joe Biden también utilizó el Título 42 para ayudar a frenar el aumento de la migración en la frontera.