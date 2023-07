Gobierno exige a Lozoya reparación por 30 millones de dólares

Son 30 millones de dólares los que ahora exige el Gobierno de México para que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya repare el daño supuestamente causado al erario por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez de control Genaro Alarcón abrió la puerta para que continúen, hasta el 31 de agosto, las negociaciones entre Lozoya y el gobierno federal, siempre y cuando esté presente en los diálogos la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar errores de procedimiento.

Son 30 millones de dólares los que ahora exige el Gobierno de México para que el exdirector de #Pemex, Emilio Lozoya, repare el daño supuestamente causado al erario por los casos #Agronitrogenados y #Odebrecht pic.twitter.com/gOh0c2CkoU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 18, 2023

Lozoya afirma que el monto de 30 millones “raya en la extorsión”

Sin embargo, en la diligencia, Lozoya Austin afirmó que el nuevo monto establecido en 30 millones de dólares “raya en la extorsión”, pues hubo un aumento del 200 por ciento ya que en 2022, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como Pemex habían acordado una suma de 10.7 millones de dólares como reparación del daño.

“Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, por qué la exageración, por qué la cuasi extorsión. Estoy sentado aquí por una farsa. Parece que la política le gana a la justicia, no sé si el presidente está enterado de lo que se dijo aquí... La narrativa es falsa e inverosímil, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex pidieron en enero del año pasado una cifra, ahora lo que piden es 200 por ciento más, me parece que es inmoral e ilegal”, afirmó Emilio Lozoya.

En la audiencia, tanto la defensa de Lozoya como el propio juez Alarcón López cuestionaron a los representantes de Pemex y la UIF los motivos por los cuales el monto de reparación del daño por Agronitrogenados y Odebrecht había ascendido a los 30 millones de dólares.

Juez consideró que Lozoya tiene derecho a buscar un acuerdo

Ante ello los funcionarios federales alegaron que no se llegó a un acuerdo en meses pasados, que la instrucción fue recibida desde instancias superiores y que se sentirían coaccionados si se les obligaba a fundamentar los motivos en este momento.

Tras los cuestionamientos, el juez de control determinó no realizar la audiencia intermedia, que es un paso previo al juicio oral, pues consideró que Lozoya está en su derecho de buscar la oportunidad para concretar un acuerdo.

“Me genera suspicacia el actuar de la Fiscalía General de la República, no termino de comprender por qué la FGR no participó en los diálogos. No es posible por el momento llevar a cabo la audiencia. Antes de castigar hay que resolver el conflicto”, explicó Alarcón López.

A pesar de los intentos no se anulará la acusación por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados

Además, durante la audiencia que se extendió por casi 5 horas, el juez Genaro Alarcón rechazó los argumentos de Emilio Lozoya y sus abogados para anular el delito de lavado de dinero que se le imputó por el caso Agronitrogenados.

Esto luego de que el equipo legal de Lozoya Austin promovió dos incidencias: la primera para que se expulsara del proceso judicial tanto a Pemex como a la UIF; la segunda para que se declarara como prescrito el ilícito de lavado de dinero al considerar que ya pasaron casi 11 años de que su defendido adquirió su residencia de Lomas de Bezares en la Ciudad de México. El juzgador rechazó ambos argumentos.