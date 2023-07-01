Ciudad de México. A través de un comunicado, el Gobierno de México rechazó la Ley HB2350, que entra en vigor este sábado 1 de julio. El Consulado de Kansas City, en Estados Unidos, expresó su preocupación y rechazo por esta iniciativa que induce al perfilamiento racial y que puede dar lugar a actos discriminatorios, además de abusos en contra de la comunidad hispana, latina y mexicana.

El gobierno mexicano declaró que la seguridad de la comunidad mexicana en Kansas City es prioridad y reconoció el veto que dio la gobernadora del estado, Laura Kelly, debido a sus implicaciones raciales.

“La seguridad y bienestar de la comunidad mexicana en Kansas es prioridad que compartimos con las más altas autoridades del estado, y reconocemos el veto que diera la gobernadora Laura Kelly a esta ley por sus potenciales implicaciones”, dicta el comunicado emitido por el Gobierno de México.

📄El Gobierno de México rechaza la Ley HB2350 del estado de Kansas.https://t.co/U8rNrnxEEA pic.twitter.com/lkRyzUvqsk — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 1, 2023

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que intensificará esfuerzos, a través de la Unidad para América del Norte, para proporcionar información veraz y oportuna a mexicanas y mexicanos y velar por el respeto de sus derechos.

"México es y seguirá siendo respetuoso del ordenamiento jurídico interno y de las medidas legislativas estatales en los Estados Unidos de América, pero al mismo tiempo se intensificarán los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Unidad para América del Norte, para proporcionar información veraz y oportuna a la comunidad mexicana y velar por el respeto de sus derechos, así como por el reconocimiento de todas las aportaciones que realizan de manera cotidiana tanto en el estado como en toda la Unión Americana".

¿Qué es la ley HBHB2350?

La Ley HB2350 crea el delito de contrabando humano y contrabando humano agravado, las penas implican un delito grave de nivel cinco. Esto podría incluir a las familias con estatus mixto, es decir, tiene diferentes estatus legales, como indocumentados, residentes o ciudadanos, lo cual podría considerarse un delito grave de nivel tres por contrabando “agravado”.

Con lo anterior dicho, un individuo podría ser sancionado al tener conocimiento de que una personas indocumentada permanece ilegalmente en Estados Unidos, lo cual podría afectar a familias de estatus mixto.



