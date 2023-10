El Gobierno saca sus recursos del bolsillo de los mexicanos; esto es lo que quita en impuestos

¿De dónde saca el Gobierno la mayor parte de sus recursos? Del bolsillo de los mexicanos; Esto es lo que nos quita en impuestos. En 2024 el Gobierno Federal se servirá con la cuchara grande ya que tendrá a su disposición el mayor presupuesto de la historia de nuestro país.

Nueve billones de pesos… unos nada despreciables nueve millones de millones de pesos, pero ¿sabe usted de dónde se saca la mayor parte de esos recursos? Sí, del bolsillo y las carteras de los mexicanos como ustedes, como yo, como Nahum López: “La verdad son muy altos, somos el país que pagamos más que lo que deberíamos de pagar, pagamos por tener casa, pagamos por tener auto, sí entonces está medio criminal… es muy malo y muy abusivo de parte de nuestros gobiernos”.

Jorge Smeke, analista en temas económicos, le cuenta a Fuerza Informativa Azteca que: “El gobierno no saca dinero, nos lo saca a nosotros! el gobierno no genera, le quita a los que generamos”. Ese dinero lo obtiene de los impuestos que cobra ya sea de forma directa o indirectamente. Un ejemplo: Si usted gana en promedio unos 12 mil pesos al mes, de entrada le van a quitar mil 736 pesos de ISR, Impuesto Sobre la Renta, además de otros 381 pesos por su cuota del IMSS.

El Gobierno saca sus recursos del bolsillo de los mexicanos; esto nos quita en impuestos

De su sueldo le quedarán nueve mil 883 pesos… Sin embargo a ese dinero habrá que restar el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas las compras que realice, es decir que le querrán ocho mil 302 pesos.

Pero eso no es todo, si usted compra una botana, un refresco o si le pone gasolina a su auto, le van a incluir un impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS. Generalmente, este oscila en un 8%, ya que depende y varí según el producto. De su sueldo promedio mensual, solo le restarán unos 7 mil pesos, el Gobierno se queda prácticamente con la mitad de su sueldo.

Y, ¿todo para qué?... Isaac Contreras, un responsable contribuyente señala que ese dinero “no se regresa, no hay un beneficio real, tangible”. Al respecto, Jorge Smeke, analista en temas económicos, dice que “no nada más es lo que pagamos, es lo que no recibimos a cambio, ahí está el asunto”. Martín Ramírez, quien trabaja como encargado de un comercio, señala que “no hay resultados, estamos a la espera de que van a hacer van a hacer y no hacen nada, pura perdedera de tiempo”.