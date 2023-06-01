Gobierno Federal y Grupo México alcanzan acuerdos

Fue en una encerrona privada en la que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López y representantes de Grupo México alcanzaron un acuerdo después de que el gobierno federal recuperó parte de las vías férreas que operaba esa empresa a través de su filial Ferrosur y que servirán para el Corredor Interocéanico.

Este acuerdo faculta a Grupo México y a su filial Ferrosur a usar vías del Gobierno Federal en la zona limítrofe de Oaxaca y la ampliación del tiempo de su concesión para operar vías férreas en la zona.

AMLO confirma acuerdo y dijo que no habrá compensaciones millonarias

El arreglo alcanzando fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

"Hubo un acuerdo. Lo que no sé es si ya se firmó, si ya se suscribió”, declaró el jefe del Poder Ejecutivo Federal.

El presidente también rechazó que haya compensaciones millonarias.

"Son buenos para las dos partes, se llegó a un buen arreglo. -¿No hay indemnización? -Eres muy buena periodista”, aseguró el presidente.

Se perfila que los detalles de esta operación se den a conocer este jueves durante la conferencia mañanera del presidente, la cual se realizará en Ciudad Madero, Tamaulipas.