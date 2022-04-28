Google y Twitter multados por Rusia por no retirar contenido prohibido

El Ejército ruso ha lanzado durante esta noche más de 50 ataques aéreos sobre la sitiada ciudad de Mariupol, al sur de Ucrania, y entre los explosivos había "una gran cantidad de bombas de fósforo", ha denunciado este jueves el regimiento de Azov, integrado en el ejército ucraniano y que resiste en la ciudad. Rusia suspendida de la Organización Mundial del Turismo. Rusia multa a Google y a Twitter.

Los militares que permanecen sitiados por las tropas rusas en la planta siderúrgica de Azovstal han pedido que se les evacúe siguiendo el procedimiento de "extracción" que se empleó en Dunkerque en 1940, durante la II Guerra Mundial. La operación Dinamo, también conocida como milagro de Dunkerque, fue una operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés que permitió salvar a miles de soldados.

Este llamamiento lo ha realizado el comandante de la 36ª brigada de marines de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Serhiy Volynsky, uno de los cerca de medio millar de militares ucranianos que permanece cercado en las instalaciones de esta planta acerera. El comandante ha indicado que en este momento "hay más de 600 hombres heridos”.

Los cuerpos de 1,150 civiles han sido recuperados en la región de Kiev desde que Rusia invadió Ucrania y entre el 50%y el 70% de ellos tenían heridas con armas pequeñas, según ha dicho la policía de Kiev este jueves.

Alemania enviará armas pesadas a Ucrania

El parlamento alemán ha aprobado este jueves la petición de apoyo para Ucrania que consistía en entregar al país armas pesadas para ayudar al país a luchar contra los ataques deRusia.

Después de que Reino Unido haya anunciado que dará más armas a Ucrania, el Kremlin ha insistido en que darles armas pesadas podría amenazar la seguridad de Europa.

Finlandia y Suecia podrían unirse a la OTAN rápidamente si deciden solicitar su ingreso en la alianza militar occidental, según ha asegurado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El jefe del comité de Energía en el parlamento ucraniano ha asegurado este jueves que Ucrania tiene suficiente gas y electricidad para cubrir sus necesidades energéticas por ahora, pero tiene menos certitud sobre si podría hacerlo a final del próximo otoño.

Rusia suspendida de la Organización Mundial del Turismo

Los Estados miembros de la Organización Mundial del Turismo (OMT) han decidido la suspensión de la Federación Rusa por su invasión a Ucrania, durante la reunión de su Asamblea General Extraordinaria, por lo que pierde, con efecto inmediato, sus derechos y privilegios como parte de la entidad.

La periodista María Ponomarenko, del portal de noticias RusNews, fue detenida por informar del "presunto ataque aéreo ruso" el marzo contra el Teatro del Drama de la ciudad ucraniana de Mariupol donde se escondían cientos de civiles, informó este miércoles la agencia Sputnik.

Rusia multa a Google y a Twitter

Un tribunal ruso ha multado a Google y a Twitter con 41,000 dólares por negarse a retirar contenidos prohibidos, según informa la agencia de noticias Interfax.

La región de Jersón, en el sur de Ucrania, comenzará a utilizar el rublo ruso a partir del 1 de mayo, dijo a la agencia de noticias rusa RIA a un funcionario de un comité pro-ruso que se presenta a sí mismo como la "administración militar-civil" de la región. El funcionario, Kirill Stremousov, dijo que la transición al rublo ruso tomará hasta cuatro meses, tiempo durante el cual circulará junto con la moneda oficial de Ucrania, la grivna.

El Parlamento de Canadá ha aprobado por unanimidad declarar la invasión rusa de Ucrania como acto de genocidio, en una iniciativa no vinculante y que no obliga al Gobierno de Justin Trudeau, pero que le insta a una mayor acción contra Rusia.

