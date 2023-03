Grimaldo pasó cuatro días herido y sin comer en Tlaquepaque

Una historia con final feliz tuvo lugar en el municipio de Tlaquepaque, en Jalisco. Cuatro días tuvieron que pasar para que el señor Grimaldo fuera escuchado y rescatado. En ese lapso, sus gritos de auxilio, de súplica y de lamento fueron ignorados.

“Comía basura y lo que hay aquí. Gritaba para pedir ayudar pero no me hacían caso"; relató José Grimaldo.

El señor José Grimaldo de 60 años fue víctima de un asalto en el cruce de Adolf B. Horn y la calle Pedro Juan Mirassou Tarno. Dijo, lo empujaron y cayó aproximadamente cinco metros al fondo de un puente donde corre un canal de aguas pluviales de Tlaquepaque.

“Me quise parar a tomar el camión y llegaron y me aventaron para adentro. Me quitaron la cartera, nada más me pegué en el palo"; recuerda José Grimaldo, víctima de asalto.

Sin embargo, gracias a un grupo de mujeres fue que el señor Grimaldo recibió atención y por fin lo rescataron de un lugar que es sucio, abandonado y peligroso.

Rescatan a Grimaldo bajo un dispositivo emergente en Tlaquepaque

David Cornejo es unos de los paramédicos que atendieron el llamado de auxilio: “Lo encuentro en condiciones buenas para no haber comido en cuatro días, solamente una herida que trae en la parte del pie con bastante estado de descomposición, ya que tenía estos días con la herida, posible fractura en la parte de la rodilla; lo que viene siendo el tobillo”.

Mientras esperaban la ayuda de los especialistas, el señor Grimaldo recibió alimento y agua que le supieron a gloria. Minutos después, bomberos de Tlaquepaque, de Tlajomulco, así como paramédicos y policías municipales con ayuda de equipo especial, colocaron en una camilla a este señor víctima de asalto, lo aseguraron y comenzaron a subirlo.

"¡Ay, ay... mi rodilla!"; ese fue el gritó del hombre de la tercera edad que se quejaba durante su rescate.

“Se utiliza equipo de rescate vertical, una canastilla para ser el aseguramiento de la persona y poderlo sacar con la seguridad necesaria. Se utilizó equipo de cuerdas con un sistema de poleas para poder hacer el rescate"; concluyó Luis Alberto Rodríguez, bombero de Tlaquepaque.

Don José Grimaldo fue trasladado a un puesto de socorro para su valoración y atención.

Mientras que las cuatro mujeres que se convirtieron en sus ángeles se fueron con la escalera y una sonrisa en el rostro de haber realizado su buena obra del día.