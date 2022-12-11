Al grito de ¡Presidente! recibieron a Marcelo Ebrard en Nuevo León

En el marco de su visita a Nuevo León, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón tuvo un encuentro con simpatizantes y fue recibido al grito de ¡Presidente, presidente!

Entre los asistentes se encontraba Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a quien el canciller Marcelo Ebrard agradeció y expresó su gusto por coincidir con él.

Cabe destacar que el titular de la SRE se reunió con el Consejo Directivo de Caintra en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de destacar las oportunidades económicas que tiene México en el mundo, así como de los canales de expansión internacional del sector empresarial impulsados por la SRE.

Al grito de ¡#Presidente! recibieron al canciller @m_ebrard durante su gira por Nuevo León.



Además del encuentro que tuvo con simpatizantes, se reunió con el Consejo Directivo de Caintra en Monterrey, donde destacó las oportunidades económicas que tiene #México en el mundo. pic.twitter.com/bx5PET3yK9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2022

Diversos simpatizantes de Marcelo Ebrard, el cual expresa en distintas ocasiones su aspiración para ser presidente en 2024, se reunieron este domingo 11 de diciembre en el Mercado Juárez.

Fue cerca de las 10:30 horas de la mañana que Marcelo Ebrard arribó al salón. Al tomar el micrófono, el secretario de Relaciones Exteriores reiteró su apoyo hacia el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador y aclaró que desde hace ya 23 años ha acompañado al presidente.

Marcelo Ebrard habló sobre situación del ex presidente de Perú, Pedro Castillo

Marcelo Ebrard destacó que el derecho al asilo político es un derecho que otorga México y que no se le ha negado a ninguna persona. Asimismo, aclaró que en la SRE recibieron la solicitud de asilo por parte del ex presidente Pedro Castillo en la madrugada del pasado 6 de diciembre, por lo que aseguró que existe un procedimiento por ley establecido y se encuentra en curso esa petición.

En ese sentido, aclaró que no existe ninguna separación entre los gobiernos de México y Perú; sino al contrario, hay hermandad entre ambos pueblos.

Por último, Marcelo Ebrard enfatizó que el embajador de México en Perú será quien se pronuncie oficialmente por la postura emitida el pasado 9 de diciembre por el gobierno peruano.