Grupo armado roba fuente radiactiva en Tabasco; emiten alerta en 4 estados

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) informó este miércoles que un grupo armado robó en Tabasco un contenedor de radiografía industrial, el cual sirve para almacenar una fuente radiactiva altamente peligrosa para la población.

El organismo indicó que el atraco fue reportado aproximadamente a las 08:20 horas luego de que sujetos armados ingresaron durante la madrugada a una oficina de la empresa Bufete de Mantenimiento Predictivo e Ingeniería, ubicada en la Ranchería Corregidora Ortiz.

De acuerdo con la indagatoria, varios hombres armados ingresaron al domicilio y robaron algunas pertenencias, entre ellas un vehículo de la marca Ford, año 2022, color blanca nieve, con placas CT8407A, en el cual se encontraba el contenedor de radiografía industrial.

Alertan por exposición a fuente radiactiva

La CNSNS explicó que el contenedor de radiografía industrial sirve para alojar una fuente radiactiva conocida como IRIDIO-192 (15 Ci).

"Si la fuente radiactiva es expuesta o es extraída de su contenedor y usted la manipula o tiene contacto directo con la misma durante horas podría ocasionar lesiones permanentes. Asimismo, puede ser fatal si permanece cerca de la fuente radiactiva durante días a semanas", explicó la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Por este motivo, anunció que inició coordinación con las autoridades de Tabasco y los estados de Chiapas, Veracruz y Campeche, esto a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil para localizar y asegurar la fuente para que nadie resulte lesionado.

Piden extremar precauciones por fuente radiactiva

En caso de encontrar el contenedor de radiografía industrial, las personas deben seguir las siguientes recomendaciones de la CNSNS:

