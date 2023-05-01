Alcaldía Cuauhtémoc retira a grupos de mujeres de Plaza Río de Janeiro; vendían sus productos

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, acudió a la plaza Río de Janeiro, ubicada en la colonia Roma para retirar a grupos de mujeres que ocupaban el lugar para vender productos; de acuerdo a los informes boletín que compartió la alcaldía no contaban con los permisos necesarios para estar la zona.

Agregaron que los vecinos de la colonia Roma presentaron distintas denuncias, por lo que tuvieron que entablar un diálogo con los grupos de mujeres que estaban en la zona para informarles que no era viable otorgar las autorizaciones que requerían; sin embargo, aseguraron que buscarán soluciones alternativas para no afectar a las personas desalojadas.

“Derivado de constantes quejas vecinales por la ocupación de ese espacio público con vocación de esparcimiento primordialmente orientado a niñas, niños y adolescentes, se entabló diálogo con los grupos de feministas que lo ocupan sin autorización los fines de semana para la venta de diversos productos”.

¿Qué dijo la Alcaldía Cuauhtémoc por el desalojo de los grupos de mujeres en Plaza Río de Janeiro?

En los puntos señalados por la alcaldía Cuauhtémoc reiteraron su disposición a establecer un diálogo con los grupos feministas, esto con la finalidad de buscar las mejores condiciones con base en lo estipulado en los derechos humanos; sin embargo, resaltaron que en todo momento verán por el rescate de los espacios públicos para beneficio de su niñez y juventud.

A petición de vecinos, informé a los grupos de feministas que ocupan la #PlazaRíoDeJaneiro para vender, que la próxima semana ya no podrán instalarse; respetando siempre sus derechos humanos y rescatando el que tienen los niños para divertirse en sus espacios públicos. #SCA pic.twitter.com/7O9fGcLiiD — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 30, 2023

Razones por las que la alcaldía Cuauhtémoc desalojó al grupo de mujeres en la colonia Roma

Los miembros de la alcaldía Cuauhtémoc resaltaron que la plaza Río de Janeiro es un espacio público, por lo que los vecinos de la zona tienen que tener disponibilidad al momento de frecuentar las áreas naturales, ya que fomentan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que lo utilizan, y refuerzan la multiculturalidad y un lugar propicio para la recuperación del tejido social de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se han pronunciado los grupos de mujeres que fueron desalojadas de la Plaza Río de Janeiro, sin embargo, esperan pronto se dé a conocer si establecerán una mesa de diálogo con las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

