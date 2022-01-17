Guatemala detiene a 622 migrantes de nueva caravana rumbo a EU

La Cancillería de Guatemala informó que detuvieron a 622 migrantes centroamericanos que integraban una nueva caravana que transitaba cerca de la frontera con Honduras para poder llegar a Estados Unidos (EU).

Las autoridades dieron a conocer que dicha caravana iniciada el fin de semana estaba compuesta de cientos de migrantes de Centroamérica, los cuales fueron devueltos a sus naciones de origen.

La detención se dio por parte de la policía guatemalteca, quienes hicieron guardia mientras los 622 migrantes centroamericanos llegaron a la frontera de Corinto y Agua Caliente, a las afueras de Puerto Barrios, donde ya los estaban esperando para hacer el bloqueo para evitar su paso hacia EU.

Esta nueva caravana inició en momentos en que EU y México intentan frenar los desplazamientos masivos que comenzaron a fines de 2018 y que año tras han sumado a personas de cada vez más nacionalidades, recientemente haitianos y venezolanos.

Mi solidaridad con los elementos de las fuerzas de seguridad que fueron agredidos mientras una caravana de migrantes intentaba ingresar de forma irregular al país. La caravana fue contenida exitosamente. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) January 16, 2022

Guatemala indica que 23% de migrantes de la nueva caravana son niños

El gobierno de Guatemala dio a conocer que los migrantes de la nueva caravana que fueron interceptados eran principalmente de Honduras y Nicaragua, de los cuales, la mayoría eran hombres, mientras que el 23 por ciento eran menores de edad.

La institución también añadió que los migrantes no presentaron requisitos migratorios, ni sanitarios, motivo por el cual fueron devueltos a su nación de procedencia y aclararon que 15 de ellos eran cubanos, pero fueron retornados a Honduras, y no a su país por ser esa la nación a través de la cual ingresaron a Guatemala.

E lunes, cientos de personas seguían organizándose a través de redes sociales para abandonar sus naciones y así realizar una nueva movilización en masa a pesar de las advertencias de las autoridades.

"No podemos seguir un día más aquí", dijo a Reuters un nicaragüense que prefirió no identificarse. "Nos vamos a ir, quiero llegar a Estados Unidos, aquí no hay manera de vivir", añadió.

Apenas el 14 de enero, Guatemala concluyó la repatriación de 19 migrantes muertos en Chiapas a causa del accidente donde volcó un tráiler.

Sin embargo, el 16 de enero, el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 359 migrantes hallados en un tráiler en Veracruz, luego de que Agentes Federales de Migración escucharon voces dentro del transporte.

