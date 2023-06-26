Guatemala va a segunda vuelta para elegir candidato a presidencia de la República

La ex primera dama de Guatemala fue la ganadora de la primera vuelta con algo más del 15 % de los votos. Se enfrentará a en una segunda vuelta a Bernardo Arévalo, la sorpresa de la centroizquierda que también busca la presidencia de la República.

Próximo 20 de agosto segunda vuelta electoral

La ex primera dama Sandra Torres Casanova y el diputado Bernardo Arévalo de León se enfrentarán el próximo 20 de agosto tras los resultados de los comicios celebrados este domingo.

El voto nulo fue la primera opción elegida por la población

Las elecciones de este domingo estuvieron marcadas por las múltiples denuncias de corrupción en el Estado, señalamientos de fraude y el bloqueo por parte de las autoridades electorales de tres candidatos alejados del oficialismo y los grupos de poder (Carlos Pineda, Thelma Cabrera y Roberto Arzú) que según las encuestas contaban con altas posibilidades y que promovieron el voto nulo como símbolo de protesta.

Buena prueba de este desencanto electoral es que ese voto nulo, de hecho, fue la primera opción elegida por los guatemaltecos según estos resultados provisionales con un 17.4%.

Candidato oficialista en tercer lugar

Manuel Conde, candidato del partido Vamos del actual presidente, Alejandro Giammattei, se ubica en el tercer lugar con el 7.9% de los apoyos. Le sigue Armando Castillo, del partido Viva, con 7.4%.

Trayecto de la candidata Sandra Torres

En 2011 Sandra Torres Casanova se divorció de su esposo, el presidente de Guatemala en aquel momento, Álvaro Colom Caballeros, para poder participar en las elecciones de dicho año. A poco más de una década de su separación, la ex primera dama se encuentra nuevamente cerca de gobernar el país.

Sandra Torres, quien fuera primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), volvió a ser este domingo la más votada al igual que en la primera vuelta de las elecciones de hace cuatro años.

Candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -un partido que se definió inicialmente como socialdemócrata, aunque analistas lo sitúan actualmente en una tendencia más bien de centro-derecha-, quedó a las puertas de ganar en los dos últimos comicios al ser derrotada en segunda vuelta por Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, respectivamente.

La candidata fue arrestada en 2019

Opuesta a un posible regreso de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que combatió la corrupción en el país durante más de una década y llevó a la cárcel a dirigentes de alto perfil, Torres fue detenida en 2019 por supuesta financiación electoral ilegal de su partido y asociación ilícita. Tras varios meses en la cárcel, pasó a arresto domiciliario hasta ser absuelta a finales del año pasado.

La sorpresa de la jornada electoral en Guatemala

El llamado "Tío Bernie", líder de Semilla, ha sido la sorpresa de la jornada del domingo, ya que los sondeos no lo daban como favorito a quedar en el segundo lugar. Sin embargo, roza el 12 por ciento de las adhesiones con el voto urbano como base de apoyo.

Las denuncias anticorrupción le valieron el reconocimiento de una cantidad inesperada de votantes que ven en él una renovación frente a otras fuerzas tradicionales. Es una incógnita qué capacidad de negociación tendrá de cara al ballotage.

Quién es el "tío Bernie"

El "tío Bernie" cómo le dicen sus electores es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo. Los sondeos no lo daban con posibilidades, pero arrasó en las áreas urbanas.

Sociólogo y diplomático de 64 años, es hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución de 1944. Durante su carrera ocupó cargos como el de cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores en su país y embajador en España.

Actualmente es diputado en el Congreso por Movimiento Semilla, un partido que presentó este año aspirante a presidente por primera vez, dado que la candidatura de 2019 de la exfiscal general Thelma Aldana no fue finalmente autorizada por las autoridades electorales.

El partido, que se define como socialdemócrata y progresista y del que Arévalo es uno de los fundadores, surgió primero como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente, Otto Pérez Molina, salpicado por escándalos de corrupción política por los que fue finalmente condenado.

Sus propuestas pasan por "el urgente rescate del Estado ante la corrupción" mediante la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, el control de las cárceles y fortalecer a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad, generar empleo mediante la construcción de carreteras e infraestructuras con inversión pública, la puesta en marcha de más de 400 nuevos puestos de salud y la concesión de becas para estudiantes.