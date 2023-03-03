Guerra de sonideros en la Cuauhtémoc, anuncia alcaldía

“Guerra de Sonideros en Cuauhtémoc” será un evento de música, luz y sonido en la explanada de la demarcación y donde el objetivo es hacer bailar y disfrutar a los miles de asistentes que se esperan este sábado 4 de marzo, en punto de las seis de la tarde.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, indicó que este fenómeno social popular originario de la Ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XX y con gran presencia en Tepito, se mantiene como una opción de recreación para los habitantes y visitantes de la demarcación.

Sonideros de la capital juntos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los sonideros más representativos de la capital del país darán todo un espectáculo con sus animadores, sus equipos de audio, luces y video para que inicie el baile público entre los aficionados a este "movimiento" pues al igual que la música en vivo, con cantantes del momento, las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc han dejado huella con este tipo de eventos, mismos que ya replican otras demarcaciones.

Entre los sonideros estarán: Super Dengue, Siboney, Sonorámico, Berraco, La Excelencia, La Clave, Los Juniors, Pancho “el de Tepito”, Memo “Jefe del Acetato”, Caribeans y Sonido Estelar, por lo que será un duelo de estrellas en esta “Guerra de Sonideros en Cuauhtémoc”.