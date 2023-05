“Habría terminado en 24 horas la guerra entre Rusia y Ucrania”, asegura Trump.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si todavía fuera presidente, habría terminado la guerra entre Rusia y Ucrania en apenas “24 horas”.

Trump hizo los comentarios durante una entrevista con el canal de televisión británico GB News.

El presidente número 45 de los Estados Unidos dijo que usaría sus relaciones personales con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy para ayudar a poner fin al conflicto en un solo día.

Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos:

“Entonces, si yo fuera presidente y digo esto, terminaría esa guerra en un día, tomaría 24 horas”.

“Conozco bien a Zelenskiy. Conozco bien a Putin. Terminaré eso en un período de... "¿Romperías ese trato?” 100%. Sería fácil. Ese trato sería fácil. Mucho de esto tiene que ver con el dinero. Mucho de esto tiene que ver con el ejército, sabes que estamos dando, pero cerraría el trato en 24 horas. Esa guerra tiene que ser detenida. Esa guerra es un desastre”, comentó Trump.

Trump ha esbozado sus intenciones de postularse para presidente antes de las elecciones de 2024 y actualmente tiene una ventaja dominante en las encuestas frente a posibles rivales republicanos.

🇬🇧 | EN ENTREVISTA para el medio británico GB News, Donald Trump dijo que terminaría la guerra de Ucrania dentro de las primeras 24 horas después de ser reelegido. pic.twitter.com/fobHghpoVz — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) May 4, 2023

Trump asegura tener grandes posibilidades de ganar de nuevo la presidencia de Estados Unidos

Cuando el entrevistador Nigel Farage le preguntó si creía que ganaría las elecciones, Trump dijo que tenía “muy buenas posibilidades”.

“Creo que tenemos una muy buena oportunidad. La economía no es buena. Lo haré bien. Todo el mundo sabe que sabes, todo el mundo sabe, incluso los demócratas dicen: “Estamos de acuerdo en que Putin nunca habría entrado. No lo haría, le dije que no entraría. Putin nunca habría entrado en Ucrania. El presidente Xi de China ni siquiera estaría hablando de Taiwán. Tuvimos esa conversación fuertemente. Impedí que Corea del Norte hiciera cosas realmente malas y mi relación con Kim Jong Un es muy buena. ¿Quién sabe lo que va a pasar allí? Irán iba a hacer un gran negocio. Ellos iban a ser felices, yo iba a ser feliz, íbamos a tener una gran relación. Ahora están fuera de control. Están totalmente fuera de control”, aseguró Trump.

Trump dijo que su historial en la economía ayudaría a su caso y dijo que ayudaría a reducir las tensiones con países como China, Corea del Norte e Irán.