Guillermo Lasso, de Ecuador, se fractura el peroné tras caída

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sufrió una fractura de peroné izquierdo debido a una caída, por lo que tuvo que ser operado de inmediato, informó la Secretaría de Comunicaciones del país.

Debido al incidente, el mandatario ecuatoriano tuvo que suspender su agenda para el día de hoy en la cual incluía una visita a Manabí, la entrega de créditos al sector pesquero de Manta, la inauguración del Instituto Técnico Superior en Montecristi y la inauguración de un teatro en Portoviejo.

“Esta mañana, el presidente Guillermo Lasso Mendoza tuvo una caída que le ocasionó la fractura del peroné. La fractura del peroné izquierdo requiere que sea intervenido inmediatamente”, compartió la cancillería.

COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa: pic.twitter.com/uz5TUI6MMg — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) February 17, 2023

Aunque no se dieron detalles sobre la caída, la Secretaría de Comunicaciones informó que el presidente se encontraba de buen ánimo e intentaría retomar su agenda lo antes posible.

“Al momento se han suspendido las visitas al territorio y agenda del presidente; quien comentó con muy buen ánimo que se retomarían tan pronto sea posible”.

Esta sería la cuarta cirugía que enfrenta Guillermo Lasso durante su mandato como presidente de Ecuador. La primera fue para remover un quiste lumbar y otras dos por una melanoma en el párpado derecho.

¿Qué es el peroné, hueso que se fracturó Guillermo Lasso?

Esta mañana el presidente de Ecuador se cayó y se fracturó el peroné, pero ¿qué es y dónde está este hueso?

Las piernas están constituidas por tres huesos: tibia, fémur y peroné. Esté último, también llamado fíbula, está ubicado entre la rodilla y el tobillo, y se conecta con la tibia y con el astrágalo para formar distintas articulaciones.

El peroné estructuralmente, está formado por un cuerpo, al que le corresponden tres caras y tres bordes; además tiene una parte superior, llamada cabeza del peroné y una parte inferior, denominada maléolo externo.

Su principal función es ayudar en los movimientos de la rodilla y tobillo, además sirve como injerto óseo en algunas cirugías.

