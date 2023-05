Guillermo Lasso se presenta en la Asamblea de Ecuador para defenderse en el juicio político

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, se presentó este martes ante la Asamblea Nacional para comparecer en el juicio político que enfrenta por acusaciones de peculado, y que lo podrían llevar a la destitución.

Durante su defensa, Lasso señaló a los asambleísta de ser “antilegisladores” y de destruir las leyes del país “a su propia conveniencia”.

“Los acuso de dejar de ser legisladores... Ustedes no crean leyes, las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperla para su propia conveniencia”.

Debemos darle la vuelta a las falacias y recordar que en la vida no todo vale; que en democracia, no cualquier arbitrariedad es permitida; que hay unas leyes y principios patrios a los que debemos nuestra lealtad.#YoLosAcuso#JuicioSinPruebas — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 16, 2023

Asimismo volvió a asegurar que es inocente de los cargos de peculado del que se le acusan e indicó que lo que está en juego en el juicio político no solo es la viabilidad de su gobierno sino de todo el país.

“Nos estamos jugando el alma de nuestra democracia, con sus reglas de conducta e instituciones”, señaló Guillermo Lasso.

Al finalizar su defensa en la Asamblea General, Guillermo Lasso se retiró del lugar. Posteriormente los legisladores comenzaron con el debate del juicio político para considerar si destituyen al presidente o no, resultado que se dará a conocer en los próximos cinco días.

¿Qué se necesita para que Guillermo Lasso sea destituido?

Para que Guillermo Lasso sea destituido como presidente de Ecuador, se necesita que la mayoría de los legisladores voten a favor de la censura; es decir que 92 de ellos acepten quitar a Lasso de su cargo.

¿Qué es la muerte cruzada en el caso de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador?

La muerte cruzada es una opción legal que tiene el presidente Guillermo Lasso para disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Este recurso solo se puede utilizar una vez en los primeros tres años de gobierno de un presidente, por lo que Guillermo Lasso podría aplicarlo, ya que el está a unos día de cumplir dos años al frente del país.

En caso de aplicar la muerte cruzada, en los próximos seis meses se deben llevar a cabo la elecciones, donde Lasso se puede postular como presidente, con lo que se arriesga a perder el poder.

La muerte cruzada solo se puede aplicar en tres caso:



Si el legislativo se hubiera arrogado funciones, algo que necesita dictamen de la corte constitucional

Si de forma injustificada obstruye el plan nacional de desarrollo.