Amenazan a familia de Guillermo, desaparecido cuando salió a vender su laptop en Amozoc

Guillermo Raúl López, de 27 años de edad lleva cuatro semanas desaparecido, salió a vender una computadora el pasado 28 de diciembre en Amozoc, Puebla, acompañado de una amigo, quien hoy es el principal sospechoso de su ausencia. Su familia lo sigue buscando desesperada.

Ulises, el amigo de Guillermo se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición del joven de 27 años, pues fue con él con quien viajó por última vez, de acuerdo con la información proporcionada por su familia.

Karla López, hermana de Guillermo detalló que su familia lo venía cuidando con la ubicación del GPS pero 10 minutos después de salir de la casa de Ulises, su amigo, la conexión se perdió.

Asegura que las autoridades se han visto lentas en el proceso de búsqueda e investigación así como en el cateo como para seguir con la recolección de datos que puedan indicar su posible paradero.

Entrevistada para el noticiero Hechos AM, Karla López explica que para ella y su familia el tiempo es vital. Recordó que Guillermo salió en su motocicleta para vender su laptop, lo cual no se concretó.

Dijo que el joven le pidió a su novia que lo monitoreara en su recorrido y que a las 8:39 se apagan sus teléfonos celulares y diez minutos después sale la moto de la casa de su amigo.

“La sábana que nos han dado del celular de mi hermano ubica igual que la comunicación se pierde afuera de la casa de Ulises, es lo único que tenemos”, relata la joven a Fuerza Informativa Azteca.

Recordó que una semana después de la desaparición las autoridades realizaron un cateo a la casa de Ulises y ya no encontraron nada. Ulises, por su parte, interpuso una demanda lo cual impide que la familia de Guillermo se acerque a su casa y no han podido hablar con él.

De acuerdo con la información la que ha tenido acceso, Ulises no tiene trabajo, y que la entrevista que le realizó la autoridad es muy escueta. “No le preguntaron nada para no asustarlo y poder llegar a su domicilio y hacer el cateo, lo cual fue el 4 de enero y ya no ha habido nada contra Ulises”.

Familia de Guillermo recibe amenazas

Karla López relató que ha recibido amenazas por manifestarse y exigir justicia, así como la búsqueda de su hermano.

“Me amenazaron por Facebook, personas de Amozoc, que me retirara o si no en ese momento me caía la voladora, literal me lo dijeron. Una señorita en Amozoc me dice que me va a apoyar para que yo me retire y no esté causando problema en vialidades, ella quería que sus ciudadanos estuviera contentos”, relató.

¿Qué pasó con Guillermo López en Amozoc?

Guillermo Raúl López Escobedo salió a vender un equipo de cómputo la tarde del 28 de diciembre en Chachapa, en el municipio de Amozoc, Puebla y desde entonces está desaparecido.

Su familia lo busca después de que el joven acudió a Chachapa con su amigo Ulises a vender una laptop, después de eso, y de haberse comunicado con su novia Fernanda, no se supo más de él. Raúl López dejó de contestar a las 08:56 de la noche

Tienen presente la hora a la que desapareció, pues durante el día se mantuvo contacto como solía hacerlo, tal como cuenta Karla López, hermana de Raúl.