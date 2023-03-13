“Me apunto": Gustavo de Hoyos anuncia su intención de participar en las elecciones 2024
El empresario Gustavo de Hoyos Walther se destapa como candidato presidencial para las elecciones 2024. Es el primero desde la sociedad civil en aspirar al cargo.
Gustavo de Hoyos Walther, empresario, expresó a través de un video sus intenciones de participar en las elecciones 2024 para la presidencia de México. Se trata del primer aspirante desde la sociedad civil.
A través de su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos compartió un video donde criticó a los políticos actuales y anunció que "se apunta"a la contienda electoral por la silla presidencial para 2024.
"Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes. Y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país?", fueron algunas palabras de lo que mencionó Gustavo de Hoyos.
"¡Yo estoy listo y me apunto! Quiero encabezar este esfuerzo", finalizó para dar a conocer su intención de participar en las elecciones 2024.
#IMPORTANTE | El empresario @gdehoyoswalther compartió a través de sus redes sociales su deseo de participar en las #Elecciones2024 por la presidencia de #México.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023
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¿Cuáles son las propuestas de Gustavo de Hoyos para la presidencia de 2024?
Aunado a ello, en otro video compartido en Twitter, Gustavo de Hoyos habló sobre las propuestas "drásticas" que tomará tras participar en las elecciones 2024.
El Servicio de salud y Educación de calidad financiado por el gobierno mexicano es una de las propuestas del empresario y también abogado, Gustavo de Hoyos.
Asimismo, destacó la erradicación "del muro" fronterizo entre Estados Unidos (EU) y México. En ese sentido dijo: "Nos pondremos de acuerdo para tumbar el muro y que podamos ir y venir de un país a otro sin restricción”.
En otro punto, mencionó que buscará erradicar la crisis de inseguridad, donde propuso sentencias como la pena de muerte, cadena de perpetua y extradición automática.
Corcholatas que buscan la presidencia de 2024
Gustavo de Hoyos se une a los aspirantes a la presidencia de 2024, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.
Cabe recordar que para elegir al candidato o candidata presidencial para las elecciones 2024, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizará una encuesta interna en el próximo mes de julio.