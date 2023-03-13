“Me apunto": Gustavo de Hoyos anuncia su intención de participar en las elecciones 2024

Gustavo de Hoyos Walther, empresario, expresó a través de un video sus intenciones de participar en las elecciones 2024 para la presidencia de México. Se trata del primer aspirante desde la sociedad civil.

A través de su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos compartió un video donde criticó a los políticos actuales y anunció que "se apunta"a la contienda electoral por la silla presidencial para 2024.

"Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes. Y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país?", fueron algunas palabras de lo que mencionó Gustavo de Hoyos.

"¡Yo estoy listo y me apunto! Quiero encabezar este esfuerzo", finalizó para dar a conocer su intención de participar en las elecciones 2024.

#IMPORTANTE | El empresario @gdehoyoswalther compartió a través de sus redes sociales su deseo de participar en las #Elecciones2024 por la presidencia de #México.

https://t.co/z6pAQxrWqq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

¿Cuáles son las propuestas de Gustavo de Hoyos para la presidencia de 2024?

Aunado a ello, en otro video compartido en Twitter, Gustavo de Hoyos habló sobre las propuestas "drásticas" que tomará tras participar en las elecciones 2024.

El Servicio de salud y Educación de calidad financiado por el gobierno mexicano es una de las propuestas del empresario y también abogado, Gustavo de Hoyos.

Asimismo, destacó la erradicación "del muro" fronterizo entre Estados Unidos (EU) y México. En ese sentido dijo: "Nos pondremos de acuerdo para tumbar el muro y que podamos ir y venir de un país a otro sin restricción”.

En otro punto, mencionó que buscará erradicar la crisis de inseguridad, donde propuso sentencias como la pena de muerte, cadena de perpetua y extradición automática.

Corcholatas que buscan la presidencia de 2024

Gustavo de Hoyos se une a los aspirantes a la presidencia de 2024, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.

Cabe recordar que para elegir al candidato o candidata presidencial para las elecciones 2024, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizará una encuesta interna en el próximo mes de julio.