Dejan Acapulco por miedo e incertidumbre tras el azote de “Otis”

Muchas personas como Marisol prefiere abandonar sus hogares en Acapulco, azotado por el huracán “Otis”, ya que no hay agua, luz, teléfono, internet, comida, solo hay vandalismo e inseguridad.

En la terminal de autobuses de Acapulco, muchas de las familias que viven ahí iban de visita a la Ciudad de México, hoy tienen que salir huyendo, corriendo porque no tienen que comer van a empezar de nuevo, desde cero, pues el miedo y la incertidumbre no los dejan dormir,

“Tenemos casa aquí, pero quedó realmente con daños y no sabemos cuanto nos duelen los víveres, no tenemos en que movernos”, comentó Marisol.

El transporte está colapsado en Acapulco, pero algunos camioneros se han solidarizado para sacar del que fue una vez un lugar paradisiaco,

Los sitios en donde están saliendo los autobuses son:

