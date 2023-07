Habla madre del menor agredido en taquería de Nuevo León

Elizabeth Díaz la madre del menor agredido en una taquería de San Pedro, Nuevo León, habló acerca de lo sucedido con su hijo el pasado 29 de septiembre del 2022, la mujer se mostró indignada por lo ocurrido con el menor, ya que a su parecer pudo pasarle algo más grave, estas son las palabras de la mamá de Juan:

” Fue un shock para mí el ver el video y todavía lo estoy procesando junto con mi hijo, como iba pasando el video iba pensando cómo puede ser posible que nadie actuó y si él hubiera hecho otra cosa más, si él le hubiera dado otro golpe o otra cosa todos se quedaron sin hacer nada viendo como a mi hijo hasta pudo haberlo matado ahí “

En tanto dijo que no sabe por que los elementos de la policía municipal no se detuvieron al ver la agresión de la cual era víctima su hijo:

” No entiendo el motivo que no reaccionaron al ver que es lo que estaba pasando, cuando el señor este le avienta la silla es cuando la patrulla está detrás de mi hijo y no se porque ellos no actúan y se hacen como que no vieron nada y se van “

Por su parte la a fiscalía general de justicia ya abrió una carpeta de investigación y está tras la pista del agresor, en tanto el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño también declaró que los policías involucrados en este caso serán dados de baja, la madre del menor ya puso denuncia ante code ( Centro de Orientación y Denuncia) y buscará que el responsable sea llevado ante la justicia.