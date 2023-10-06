La autopista México-Cuernavaca, una de las vías más importantes del país, experimentará un cierre parcial que afectarána una gran cantidad de personas, especialmente durante los puentes festivos y los fines de semana de escapada, durante dos meses.

Estos cortes parciales a la circulación se llevarán a cabo debido a la colocación de microcarpeta, un material utilizado para mejorar la superficie de rodamiento. El objetivo es tener la autopista en óptimas condiciones para la temporada decembrina, cuando muchas familias salen de vacaciones o visitan a sus seres queridos, e incrementa la afluencia de vehículos en la vialidad.

¿En qué kilómetros habrá cierre en la México-Cuernavaca y en qué horario?

El tramo por el que no pueden circular los automovilistas a partir de esta semana abarca del kilómetro 24 al 32 de la México-Cuernavaca, pero en un horario definido. Los cierres se llevarán a cabo de 07:00 a 18:00 horas, y los viernes de 07:00 a 13:00 horas, en dirección hacia Morelos.

En el caso de los cortes en la autopista en dirección a la Ciudad de México, se llevarán a cabo los lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas, y los viernes de 08:00 a 15:00 horas. Se espera que las obras en esta dirección finalicen el 30 de noviembre.

¿Cuándo acabarán las obras y los cierres en la autopista México-Cuernavaca?

Las obras en la vialidad, que conecta a la Ciudad de México con Morelos, se extenderán desde el 4 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2023. La Comisión Nacional de Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomienda a los usuarios transitar con precaución y respetar los límites de velocidad en estas zonas afectadas por los cierres. Esto garantizará la seguridad de todos los conductores y pasajeros que transiten por la autopista.

Además, del 4 al 20 de octubre de 2023 se llevará a cabo la aplicación de pintura en la barrera central de la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el tramo del kilómetro 95 al 178, en ambos sentidos. Estos trabajos se realizarán de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 15:00 horas.

La microcarpeta asfáltica es un material utilizado para mejorar la calidad de la rodadura y corregir defectos en la superficie de la autopista. Su objetivo principal es garantizar condiciones de seguridad óptimas para los conductores y pasajeros que transitan por la vía.

Costo de casetas de la México-Cuernavaca

El costo de la autopista México-Cuernavaca ha experimentado un aumento reciente. A partir del 6 de marzo de 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció un incremento en los precios de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Este 2023, el costo para motocicletas en la autopista México-Cuernavaca es de 68 pesos, mientras que para automovilistas es de 136 pesos.

Por otro lado, en la autopista Cuernavaca-Acapulco, el costo para motociclistas es de 292 pesos y para automovilistas es de 585 pesos.

