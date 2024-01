¿México se apuntó para los Juegos Panamericanos 2027?

Estamos a tres años de que inicien los Juegos Panamericanos 2027 y en México los estados de Nuevo León y Jalisco ya levantaron la mano para ser sedes; sin embargo, su ilusión podría desvanecerse.

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dijo que no existe todavía una propuesta formal, pero aclaró que, de ser seleccionados para una posible candidatura, tendrían que ser aprobados por el gobierno federal.

“No he tenido tiempo de tocar el tema con el Presidente, más que nada porque estaríamos comprometiendo una gran cantidad de dinero. Para ser sede se debe cumplir con un pago inicial y después destinar una gran cantidad a la organización. Creo que Guadalajara es la que más cerca estaría aunque ya no existen todas las instalaciones que se utilizaron en los Panamericanos de 2011”, detalló la exvelocista.

Lotería Nacional develó el billete del #SorteoSuperior No. 2791, alusivo al 35° Aniversario de la @CONADE para reconocer su gran labor en apoyo a las y los deportistas mexicanos.#SiJuegasGanaMéxico pic.twitter.com/ms3Oy7hHjk — LOTERÍA NACIONAL (@lotenal) January 9, 2024

Todo esto surgió, luego de que el 4 de enero, Panam Sports retiró la sede de losJuegos Panamericanos a Barranquilla, Colombia, debido a incumplimientos en el contrato. Esto generó que los estados de Nuevo León y Jalisco entraran a la competencia y fueran contemplados como posibles sedes para estos juegos.

La sonorense dijo que en primera instancia se tendría que contemplar y analizar un presupuesto extra, sobre todo porque antes se permitía postular una sola sede, pero ahora se pueden hasta cinco.

Señaló que “sería bueno poder organizar unos Panamericanos en varios estados porque se trata de un tema económico también. “Quizás puedan organizarse en dos o tres países, hay que esperar”.

¿Cuál es el presupuesto para los Juegos Olímpicos de París 2024?

Por otra parte, Guevara detalló que México destinará unos 450 millones de pesos para la preparación de los atletas para losJuegos Olímpicos de París 2024.

“La cantidad puede modificarse un poco dependiendo de lo que solicite el Comité Olímpico y el número de atletas que logren su boleto. Esperemos que en mayo este ya todo listo y por eso es el llamado a las Federaciones para que lo hagamos lo más armonioso posible”, dijo.

Deportes acuáticos seguirán sin beca

Ana Gabriela Guevara señaló que los deportistas acuáticos de México tendrán que competir sin las becas económicas de la Conade, ya que no contarán con el presupuesto federal.

“A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y los estímulos por sus resultados no se pudieron otorgar, pero si nosotros otorgamos ese dinero, el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscalizadora nos va a cobrar”, afirmó. Explicó que se trata de un tema legal y no es que la Conade no quiera darles recursos.

Presentan billete de lotería por 35 años de la Conade

El presidente de la Lotería Nacional, Marco Antonio Mena, y la titular de la Conade presentaron el billete conmemorativo del 35 aniversario de dicha comisión. Mena explicó que el sorteo se realizará el 12 de enero y el premio será de 17 millones de pesos en dos series.

“Estamos muy contentos de lanzar esta edición porque conmemora a una institución que alimenta la ilusión de los atletas y los acompaña en su camino al alto rendimiento. Los invito a adquirir su cachito porque además de seguir su intuición ayudan para que podamos apoyar a las comunidades más vulnerables”, anunció.