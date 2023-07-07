Gobierno federal estregará más recursos a estados para salud
Una bolsa de 13 mil millones de pesos, dará el gobierno federal a los estados para acelerar mejora en servicios de salud en las entidades federativas.
Una bolsa de 13 mil millones de pesos de recursos del gobierno federal se entregarán a los estados para acelerar mejora de servicios de salud y continuar con obras de infraestructura.
Esto se acordó durante una reunión privada entre el presidente López Obrador y gobernadores emanados del partido Morena.
Dicha reunión, anunciada este jueves en la conferencia matutina del jefe del Poder Ejecutivo, se llevó a cabo en Palacio Nacional de la Ciudad de México.