Hacienda y diputados de Morena analizan crecimiento de 3 por ciento

SHCP y diputados de Morena analizan crecimiento de 3 % frente a baja de organismos internacionales. En privado, la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se reunieron con el subsecretario de ingresos de la secretaria de Hacienda, Gabriel Yorio y el Procurador Fiscal, Arturo Medina.

De entrada, analizaron el Paquete Económico 2023 y la perspectiva de crecimiento económico de 3 por ciento frente a la baja que pronostican organismos internacionales.

Diputados no coinciden con pronósticos del Banco Mundial.

Al término del encuentro el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, señaló “es lo que estamos viendo ahora mismo porque ayer el banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial bajó el pronóstico de México a 1.3 y nosotros pensamos que no y son las variables que están estimando. No ha habido coincidencia y por lo que hace a la inflación en México nos hemos mantenido con disciplina, estamos en eso”.

También en su cuenta de Twitter, el líder de los diputados federales de Morena, destaco que en el encuentro para analizar el paquete económico 2022, “se ratifican los principios de no incrementar ni generar nuevos impuestos y financiar las obras que detonaran el desarrollo del país”.