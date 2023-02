Localizan en hotel a Haidé Yamilet, víctima de extorsión en Sonora

El pasado 21 de febrero del 2023, la Fiscalía de Sonora localizó en un hotel de Puerto Peñasco, Sonora a Haidé Yamilet, una menor de 17 años de edad que fue víctima de una extorsión telefónica.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AIMC) encontraron a la joven sana y salva en el cuarto de un hotel del puerto, en la colonia Centro, quien había llegado al sitio minutos antes.

Intento de extorsión a Haidé Yamilet

La joven al ser encontrada declaró que recibió una llamada del número telefónico 331-883-0229, y la persona que le llamó se identificó como miembro de un grupo criminal, este mismo le dijo que la ayudarían a evitar que tanto ella como su familia fueran víctimas de extorsión, por lo que ella accedió a proporcionar información y datos personales de sus padres.

Esto causó que tanto ella como sus padres fueran víctimas de extorsión; haciendo que la menor se dirigiera al hotel en donde fue localizada, y dada a su desaparición, fue reportada rápidamente por su familia ante las autoridades para su rápido rescate.

Los padres mencionan que el monto solicitado a pagar por el rescate de la menor exigido por los delincuentes era de 300 mil pesos, el cual no se realizó tras la actuación de la Fiscalía ante los hechos.

La menor expuso que nunca estuvo en riesgo su vida e integridad, pero las autoridades recomiendan que es necesario denunciar los hechos, al ser víctima de engaño telefónico con fines de extorsión, en los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, en los Centros de Justicia para las Mujeres o en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Es importante recordar que este tipo de delitos se pueden evitar no contestando llamadas de números desconocidos, en caso de contestar no proporcionar información y datos personales, no realizar depósitos bancarios o en tiendas de conveniencia, colgar en caso de amenazas y denunciar proporcionando el número telefónico desde donde te llamaron.