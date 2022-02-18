Muere Haider, niño que pasó 3 días atrapado en un pozo en Afganistán

Este viernes se registró la muerte de Haider, un niño de cinco años que pasó tres días atrapado en un pozo en Afganistán, mientras autoridades y rescatistas intentaban sacarlo del lugar.

El menor cayó al pozo el pasado miércoles, de acuerdo con algunos testigos, Haider estaba vendiendo diversos artículos cerca del pozo cuando se cayó. Desde entonces autoridades y ciudadanos se unieron para tratar de rescatarlo.

“Cuando el niño se cayó al pozo y estaba gritando, fui al lugar, luego le informé al gobernador y después llegó el ministro de Defensa, les agradecemos mucho, nos ayudaron mucho”, indicó uno de los testigos.

Sharafat Weyar, Jefe de Información y Cultura de la provincia sureña de Zabul, Afganistán, indicó que varias personas se unieron con un único fin: sacar del pozo al niño de cinco años. Sin embargo, cuando lograron rescatarlo, el menor ya había muerto.

|Reuters

“Todas las personas que ven aquí, vinieron por simpatía y para ayudar, personas de diferentes provincias como (Kabul, Khost, Urezgan) llegaron dentro de las dos horas posteriores al incidente, pero el problema fue que el niño se cayó a un pozo, y la anchura del pozo era estrecha”, relató uno de los hombres que ayudó al rescate.

La oficina de Afganistán de UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, agradeció en un tuit a los rescatistas por sus esfuerzos para sacar a Haider del pozo.

Rayan muere tras pasar cinco días en un pozo en Marruecos

La situación hizo eco de la muerte de Rayan, un niño de cinco años de edad, que a principios de este mes en el norte de Marruecos, que quedó atrapado en un pozo durante cinco días pero murió antes de que los rescatistas pudieran sacarlo.

Rayan Awram cayó a un pozo en su pueblo de Ighara, en las colinas cercanas a Chefchaouen, Marruecos, lo que desencadenó un enorme esfuerzo de rescate que abarcó todo el país.

Los socorristas lograron recuperar el cuerpo de Rayan después de cinco días, tras remover gran parte de la ladera adyacente y excavar con delicadeza un túnel horizontal hasta el pozo donde se encontraba atrapado el niño.

