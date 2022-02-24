Policía de Haití abre fuego contra manifestantes y mata a periodista

Una protesta en Puerto Príncipe, Haití dejó un saldo de un periodista muerto y tres personas más heridas, luego de que los policías abrieron fuego en un intento de controlar a los manifestantes, quienes exigían un aumento justo a su salario.

De acuerdo con medios locales, los cuatro heridos fueron trasladados en un auto particular al hospital, donde horas más tarde murió el periodista Lazzare Maxihen, quien trabajaba para el medio Roi des Infos.

Otros dos reporteros resultaron heridos en el tiroteo, según Robest Dimanche, del sindicato de periodistas en línea de Haití, o CMEL, que estuvo presente en la manifestación.

Los otros dos periodistas heridos fueron identificados como Sony Laurore y Yves Moise, quienes trabajaban para un medio local. Un funcionario del hospital indicó que uno de los reporteros tiene una herida en la pierna y el otro en el pie.

Un periodista de la agencia de noticias Reuters que estuvo presente durante la manifestación indicó que los disparos contra los periodistas se produjeron desde un vehículo en el que iban policías uniformados.

|Reuters

La policía de Haití se enfrentó contra los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y tiros al aire, mientras los inconformes lanzaron piedras y palos a los oficiales.

¿Qué pedían los manifestantes en Haití?

Los manifestantes en Haití buscaban un salario mínimo superior al aprobado esta semana por el gobierno del primer ministro Ariel Henry, cuando un vehículo policial que pasaba les disparó, según un testigo de Reuters y un líder sindical presente.

Haití aumentó el salario mínimo la semana pasada hasta en un 54 por ciento luego de semanas de manifestaciones. Los empleados del sector de la confección de ropa, que exportan productos terminados a minoristas estadounidenses, recibieron un aumento del 37 por ciento.

Eso llevó sus salarios a poco menos de 7.50 gourdes por día, la mitad de lo que exigían los líderes sindicales, por lo que manifestaron su inconformidad a través de nuevas marchas que comenzaron el lunes pasado en Haití.

